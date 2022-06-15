Гороскоп на 15 июня: Львам нельзя перенапрягаться, а Скорпионам нужно пойти на уступки
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Идеальный день для отдыха и отказа от вредных привычек
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Важно не допускать нервных нагрузок. Постарайтесь сохранять душевное равновесие. Добавим, что Овны этим летом добьются больших высот в карьере.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Успех будет сопровождать на всех фронтах. Не упустите шанс наладить жизненные обстоятельства на всех уровнях.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не очень хороший день для Близнецов. Не планируйте никаких важных дел.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам стоит забыть о том, что беспокоило в последнее время. Ситуация обязательно изменится к лучшему.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам сегодня нельзя перенапрягаться. Лучше постарайтесь максимально отдохнуть.
Дева (24 августа — 23 сентября)
У Дев все пойдет по плану. Сегодня все ваши сомнения развеятся. Отметим, что начальство будет очень довольно Девами в первом месяце лета.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятный день. Фортуна поможет выполнить задание идеально.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам стоит посвятить день семье, пойти близким на уступки.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День подходит для романтики. Одинокие Стрельцы смогут встретить достойного человека, с которым захотят прожить всю жизнь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Идеальный день, чтобы отказаться от вредных привычек. Будет полезно заняться своим здоровьем.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Астрологи советуют вкладывать деньги в себя. Это Водолеям сейчас нужно.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам можно сделать больше, чем было запланировано. Такое течение событий даст им много положительной энергии. Ранее мы писали, что в июне Рыбам удастся раскрыть свой потенциал на полную.