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Гороскоп на 15 июня: Львам нельзя перенапрягаться, а Скорпионам нужно пойти на уступки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 15 июня 2022 года
Гороскоп на 15 июня 2022 года

Идеальный день для отдыха и отказа от вредных привычек

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Важно не допускать нервных нагрузок. Постарайтесь сохранять душевное равновесие. Добавим, что Овны этим летом добьются больших высот в карьере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Успех будет сопровождать на всех фронтах. Не упустите шанс наладить жизненные обстоятельства на всех уровнях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не очень хороший день для Близнецов. Не планируйте никаких важных дел.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит забыть о том, что беспокоило в последнее время. Ситуация обязательно изменится к лучшему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня нельзя перенапрягаться. Лучше постарайтесь максимально отдохнуть.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев все пойдет по плану. Сегодня все ваши сомнения развеятся. Отметим, что начальство будет очень довольно Девами в первом месяце лета.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день. Фортуна поможет выполнить задание идеально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам стоит посвятить день семье, пойти близким на уступки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для романтики. Одинокие Стрельцы смогут встретить достойного человека, с которым захотят прожить всю жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Идеальный день, чтобы отказаться от вредных привычек. Будет полезно заняться своим здоровьем.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют вкладывать деньги в себя. Это Водолеям сейчас нужно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам можно сделать больше, чем было запланировано. Такое течение событий даст им много положительной энергии. Ранее мы писали, что в июне Рыбам удастся раскрыть свой потенциал на полную.

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