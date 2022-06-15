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Гороскоп на 15 червня: Левам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам треба піти на поступки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 15 червня 2022 року
Гороскоп на 15 червня 2022 року

Ідеальний день для відпочинку та відмови від шкідливих звичок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цю середу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Важливо не допускати нервових навантажень. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу. Додамо, що Овни цього літа досягнуть великих висот у кар’єрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Успіх супроводжуватиме на всіх фронтах. Не пропустіть шанс налагодити життєві обставини на всіх рівнях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не дуже добрий день для Близнюків. Не плануйте жодних важливих справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто забути про те, що турбувало останнім часом. Ситуація обов’язково зміниться на краще.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не можна перенапружуватися. Краще намагайтеся максимально відпочити.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів все піде за планом. Сьогодні всі ваші сумніви розвіяться. Зазначимо, що керівництво буде дуже задоволене Дівами в першому місяці літа.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день. Фортуна допоможе виконати завдання ідеально.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам варто присвятити день сім’ї, піти близьким на поступки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для романтики. Самотні Стрільці зможуть зустріти гідну людину, з якою захочуть прожити все життя.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ідеальний день, щоб відмовитись від шкідливих звичок. Корисно буде зайнятися своїм здоров’ям.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять вкладати гроші у себе. Це Водоліям зараз потрібно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам можна зробити більше, ніж було заплановано. Така течія подій дасть їм багато позитивної енергії. Раніше ми писали, що у червні Рибам вдасться розкрити свій потенціал на повну.

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