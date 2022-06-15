Гороскоп на 15 червня: Левам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам треба піти на поступки

Ідеальний день для відпочинку та відмови від шкідливих звичок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цю середу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Важливо не допускати нервових навантажень. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу. Додамо, що Овни цього літа досягнуть великих висот у кар’єрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Успіх супроводжуватиме на всіх фронтах. Не пропустіть шанс налагодити життєві обставини на всіх рівнях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не дуже добрий день для Близнюків. Не плануйте жодних важливих справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто забути про те, що турбувало останнім часом. Ситуація обов’язково зміниться на краще.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не можна перенапружуватися. Краще намагайтеся максимально відпочити.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів все піде за планом. Сьогодні всі ваші сумніви розвіяться. Зазначимо, що керівництво буде дуже задоволене Дівами в першому місяці літа.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день. Фортуна допоможе виконати завдання ідеально.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам варто присвятити день сім’ї, піти близьким на поступки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для романтики. Самотні Стрільці зможуть зустріти гідну людину, з якою захочуть прожити все життя.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ідеальний день, щоб відмовитись від шкідливих звичок. Корисно буде зайнятися своїм здоров’ям.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять вкладати гроші у себе. Це Водоліям зараз потрібно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам можна зробити більше, ніж було заплановано. Така течія подій дасть їм багато позитивної енергії. Раніше ми писали, що у червні Рибам вдасться розкрити свій потенціал на повну.