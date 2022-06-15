Гороскоп на 15 червня: Левам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам треба піти на поступки
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Ідеальний день для відпочинку та відмови від шкідливих звичок
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цю середу.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Важливо не допускати нервових навантажень. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу. Додамо, що Овни цього літа досягнуть великих висот у кар’єрі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Успіх супроводжуватиме на всіх фронтах. Не пропустіть шанс налагодити життєві обставини на всіх рівнях.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Не дуже добрий день для Близнюків. Не плануйте жодних важливих справ.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам варто забути про те, що турбувало останнім часом. Ситуація обов’язково зміниться на краще.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам сьогодні не можна перенапружуватися. Краще намагайтеся максимально відпочити.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
У Дів все піде за планом. Сьогодні всі ваші сумніви розвіяться. Зазначимо, що керівництво буде дуже задоволене Дівами в першому місяці літа.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сприятливий день. Фортуна допоможе виконати завдання ідеально.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам варто присвятити день сім’ї, піти близьким на поступки.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День підходить для романтики. Самотні Стрільці зможуть зустріти гідну людину, з якою захочуть прожити все життя.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ідеальний день, щоб відмовитись від шкідливих звичок. Корисно буде зайнятися своїм здоров’ям.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Астрологи радять вкладати гроші у себе. Це Водоліям зараз потрібно.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам можна зробити більше, ніж було заплановано. Така течія подій дасть їм багато позитивної енергії. Раніше ми писали, що у червні Рибам вдасться розкрити свій потенціал на повну.