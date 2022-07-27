Гороскоп на 28 июля: Близнецам стоит довериться интуиции, а Водолеев ждут приятные новости

Сегодня не ленитесь, ведь упущенное время будет сложно наверстать позднее.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ожидает пассивный день, в течение которого будет сложно добиться определенных результатов. В это время вам просто необходим отдых, поэтому не нагружайте себя дополнительной работой. Также у представителей этого знака появится шанс исправить некоторые ошибки в отношениях с близким человеком.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представителей этого знака зодиака ожидает удачный день, который принесет много позитивных эмоций. Однако с осторожностью рассматривайте все поступающие вам деловые предложения. Многие из них только на первый взгляд могут показаться прибыльными и заманчивыми, но на самом деле не принесут желаемого результата.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В течение дня с легкостью получится решить рабочие вопросы. В сложной ситуации прислушивайтесь к интуиции, которая вас точно не подведет. Однако существует риск финансовых потерь, поэтому не следует слишком быстро принимать решения, важно все обдумать предварительно, чтобы исключить любой риск.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это будет хороший день, чтобы наверстать упущенное и исправить свои ошибки — наступает отличный период для решения личных вопросов. Также у вас получится улучшить свое материальное положение. Не все удастся воплотить в жизнь незамедлительно, поэтому запаситесь терпением и не теряйте оптимизма. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

У вас появится возможность реализовать смелые планы, обстоятельства будут складываться удачным образом для вас. Звезды сулят вам новые победы и удачу в делах. В процессе работы можно ожидать недоразумений, возможны конфликтные ситуации с начальством или коллегами. Желательно спланировать свой день предварительно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня предстоит заняться текущими делами, поэтому не тратьте время на сомнения и душевные переживания. Звезды предупреждают вас о возможных неудачах в профессиональной деятельности и общении. В это время реально оценивайте свои возможности, не беритесь за те дела, которые будут не по вашим силам. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет противоречивый и неоднозначный, порой будет трудно найти общий язык с окружающими. В вашей личной жизни могут произойти перемены, которые могут разочаровать.В любом деле важно избегать принятия скоропалительных и необдуманных решений. В общении лучше искать компромиссы и идти на уступки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день для вас могут открыться новые возможности, поэтому не ленитесь и начинайте проявлять активность. Правильно выбранная тактика действий на работе может стать фундаментом для карьерного роста. Если сегодня у вас возникнут финансовые вопросы, то волноваться по этому поводу не нужно, ведь вы сумеете быстро найти решение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день следует отказаться от легкомысленного подхода к работе, это позволит избежать потерь и проколов в делах. При определенных обстоятельствах могут возникать конфликты с руководством, чего следует остерегаться. Трудностей в финансовой сфере не предвидится, можно планировать покупки. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют сейчас придерживаться разумной экономии, лучше не сорить деньгами. Также желательно избегать чрезмерной активной деятельности и постараться снизить физические нагрузки. Помимо этого, сегодня следует отказаться от праздного времяпрепровождения, конфликтов и пустой болтовни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это будет вполне благоприятный день для активных действий, начала новых проектов. Ожидайте приятных новостей, которые в некоторой степени могут повлиять на ваши планы. Озадачьтесь решением финансовых вопросов, придется задуматься о том, как упорядочить бюджет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Любая работа в это время потребует от вас больше усилий и времени, чем вы планировали, а результаты не обрадуют и будут сомнительными. Также звезды советуют сегодня отложить важные встречи и не принимать серьезных решений. Сегодня вы можете получить интересную информацию, так что сумейте правильно ею распорядиться.