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Гороскоп на 28 июля: Близнецам стоит довериться интуиции, а Водолеев ждут приятные новости

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
2002
Гороскоп на 28 июля 2022 года
Гороскоп на 28 июля 2022 года

Сегодня не ленитесь, ведь упущенное время будет сложно наверстать позднее.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ожидает пассивный день, в течение которого будет сложно добиться определенных результатов. В это время вам просто необходим отдых, поэтому не нагружайте себя дополнительной работой. Также у представителей этого знака появится шанс исправить некоторые ошибки в отношениях с близким человеком.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представителей этого знака зодиака ожидает удачный день, который принесет много позитивных эмоций. Однако с осторожностью рассматривайте все поступающие вам деловые предложения. Многие из них только на первый взгляд могут показаться прибыльными и заманчивыми, но на самом деле не принесут желаемого результата.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В течение дня с легкостью получится решить рабочие вопросы. В сложной ситуации прислушивайтесь к интуиции, которая вас точно не подведет. Однако существует риск финансовых потерь, поэтому не следует слишком быстро принимать решения, важно все обдумать предварительно, чтобы исключить любой риск.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это будет хороший день, чтобы наверстать упущенное и исправить свои ошибки — наступает отличный период для решения личных вопросов. Также у вас получится улучшить свое материальное положение. Не все удастся воплотить в жизнь незамедлительно, поэтому запаситесь терпением и не теряйте оптимизма. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

У вас появится возможность реализовать смелые планы, обстоятельства будут складываться удачным образом для вас. Звезды сулят вам новые победы и удачу в делах. В процессе работы можно ожидать недоразумений, возможны конфликтные ситуации с начальством или коллегами. Желательно спланировать свой день предварительно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня предстоит заняться текущими делами, поэтому не тратьте время на сомнения и душевные переживания. Звезды предупреждают вас о возможных неудачах в профессиональной деятельности и общении. В это время реально оценивайте свои возможности, не беритесь за те дела, которые будут не по вашим силам. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет противоречивый и неоднозначный, порой будет трудно найти общий язык с окружающими. В вашей личной жизни могут произойти перемены, которые могут разочаровать.В любом деле важно избегать принятия скоропалительных и необдуманных решений. В общении лучше искать компромиссы и идти на уступки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день для вас могут открыться новые возможности, поэтому не ленитесь и начинайте проявлять активность. Правильно выбранная тактика действий на работе может стать фундаментом для карьерного роста. Если сегодня у вас возникнут финансовые вопросы, то волноваться по этому поводу не нужно, ведь вы сумеете быстро найти решение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день следует отказаться от легкомысленного подхода к работе, это позволит избежать потерь и проколов в делах. При определенных обстоятельствах могут возникать конфликты с руководством, чего следует остерегаться. Трудностей в финансовой сфере не предвидится, можно планировать покупки. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют сейчас придерживаться разумной экономии, лучше не сорить деньгами. Также желательно избегать чрезмерной активной деятельности и постараться снизить физические нагрузки. Помимо этого, сегодня следует отказаться от праздного времяпрепровождения, конфликтов и пустой болтовни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это будет вполне благоприятный день для активных действий, начала новых проектов. Ожидайте приятных новостей, которые в некоторой степени могут повлиять на ваши планы. Озадачьтесь решением финансовых вопросов, придется задуматься о том, как упорядочить бюджет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Любая работа в это время потребует от вас больше усилий и времени, чем вы планировали, а результаты не обрадуют и будут сомнительными. Также звезды советуют сегодня отложить важные встречи и не принимать серьезных решений. Сегодня вы можете получить интересную информацию, так что сумейте правильно ею распорядиться.

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