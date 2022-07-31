Гороскоп на 31 июля: Близнецам не стоит расслабляться, а Рыбы преодолеют любые трудности

Довольно спорный день, в течение которого лучше воздержаться от принятия важных решений и не спешить с выводами.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет неоднозначный и обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу. Однако этот день будет благоприятным для общения, налаживания связей, контактов, не исключены подарки и приятные сюрпризы от друзей. Также вас могут ожидать новые знакомства и встречи. Получится определиться с целями на перспективу. Добавим, что в конце июля жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня воздержитесь от принятия важных решений. В делах опирайтесь на собственный опыт, прислушивайтесь к своей интуиции. Если в последнее время вас тревожили семейные проблемы, которые раздражали и озадачивали вас, то представится повод решить их. В личной жизни все станет как нельзя лучше, ваши отношения с близкими людьми укрепятся.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день будет наполнен яркими событиями. Однако не следует излишне расслабляться и действовать необдуманно. Обратите внимание на поступающую вам информацию. Она может быть противоречивой и потребует проверки. В личной жизни в этот день особых изменений не произойдет, а близкие порадуют приятными новостями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня стоит задуматься о будущем, можно строить планы на перспективу. Если вы задумали воплотить свои идеи в жизнь, то постарайтесь быть энергичнее и позитивнее. В этот период контролируйте свои эмоции. Сегодня вы будете подвержены резкой смене настроения. Любая незначительная ссора может перерасти в серьезный конфликт и затянуться на продолжительное время.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня будьте осмотрительны и в работе действуйте осторожно. В этот неоднозначный период лучше воздержаться от участия в сомнительных мероприятиях, избегать любого риска в финансовых сделках. В этот день удастся уладить многие конфликтные ситуации, удачно решить финансовые вопросы. Не исключено, что сегодня вы встретите человека из прошлого.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день старайтесь ничего не упустить из виду и ничего не забыть. Это позволит вам избежать трудностей и придаст вам уверенности в себе. Сегодня можно отправляться за покупками, делать приобретения для благоустройства дома или собственных нужд. В делах проявляйте осмотрительность и определитесь с основными задачами и целями. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день не следует бояться сложной работы. Однако сегодня звезды рекомендуют вам объединить свои усилия с коллегами, совместный труд будет наиболее эффективным. Будьте открыты в общении с окружающими, доверяйте текущей ситуации и тем, кто находится рядом с вами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня предстоит решать сложные задачи и бороться за свое место под солнцем. При правильном подходе в делах возможны успехи. Не исключено обострение противоречий с партнерами или коллегами. Сегодня лучше не ссориться и не демонстрировать свое превосходство над другими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня не исключены перепады настроения. Важно не бояться негативных мыслей. Вы сумеете восстановиться и ваше настроение станет позитивным уже после полудня. Предстоит выполнять несколько дел одновременно, на работе основная нагрузка ляжет на ваши плечи. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козероги будут полны сил и вдохновения. Чтобы не устать в суматохе этого дня, больше отдыхайте и высыпайтесь. В сложных и спорных моментах будьте осмотрительны, действуйте неспешно и обдуманно. В этот день вас ожидают новые знакомства. Будьте общительными и открытыми для новых контактов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня не исключены небольшие трудности в личной жизни. Вы будете слишком обидчивы, что создаст проблемы в общении с окружающими. Решайте накопившиеся дела без спешки, с учетом их важности и значимости. При этом постарайтесь акцентировать свое внимание на тех проблемах, которые вас больше волнуют.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день определитесь со своими приоритетами и не отступайте от задуманного. Трудности на пути не должны волновать вас, они будут преодолимы, если вы не будете хандрить и постараетесь активно двигаться вперед. Многим предстоит пережить волнующие события в личной жизни. Сегодня вероятны судьбоносные встречи и горькие разочарования.