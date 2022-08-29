Гороскоп на 29 августа: в жизни Близнецов появится человек из прошлого, а Ракам не стоит действовать импульсивно

День обещает быть эмоционально насыщенным.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не лучший день для инвестиций. Не тратьте много времени на спекулятивные проекты и не вкладывайте свои деньги ни во что. Сконцентрируйтесь на том, что, как вы знаете, сейчас безопасно. Если у вас есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, то вы также сможете найти для них возможное долгосрочное решение. В целом ситуация со здоровьем, скорее всего, улучшится. Добавим, в конце августа Овны могут потерять свою работу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День идеально подходит для решения любого сложного проекта, который вы раньше откладывали. День также подходит для инвестирования в долгосрочные планы. Успешные переговоры также могут значительно продвинуть вашу карьеру. Обязательно уделите немного времени из своего плотного графика для своего любимого человека.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Возможно, вам придется принять трудное решение относительно вашей личной жизни, и даже если вы этого не хотите, сейчас самое подходящее время для этого. Существует большая вероятность того, что сегодня вы встретите кого-то из своего прошлого, и этот человек, вероятно, сыграет важную роль в вашем будущем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Могут возникнуть ситуации, которые могут соблазнить вас или заставить действовать импульсивно. Настало время взять себя в руки и не поддаваться эмоциям. В принципе, сегодня необходимо контролировать свои эмоции, прежде чем принимать какие-либо решения. Кстати, мужчины-Раки являются одними из самых мудрых знаков Зодиака.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет отмечен перепадами настроения, но сегодня вам улыбнется удача. Возможны материальные выгоды, но постарайтесь не тратиться без необходимости. Ваша финансовая удача не будет длиться очень долго. Для смены настроения можно отправиться в отпуск или необычное приключенческое путешествие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Здоровая диета, йога и медитация помогут вам сохранить хорошее здоровье и постепенно снять стресс, накопившийся в вашем уме и теле. Альтернативные методы лечения и терапии, вероятно, будут очень эффективными. Вы сможете успешно завершить свою работу. Чтобы отпраздновать это, вы можете запланировать у себя вечеринку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В вашей карьере отмечены перемены, но это перемены, которыми вы будете наслаждаться. Вы можете получить предложение о работе или быть переведены в новый отдел. Также вы можете получить бонус в виде долгожданного повышения зарплаты. Одинокие люди, скорее всего, встретят кого-то интересного.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для второго шанса. Сегодня к вам обратятся люди, которые плохо себя вели по отношению к вам. Это лучшее время, чтобы восстановить вашу дружбу и любовный интерес. Ваши усилия и изобретательность будут замечены вашим начальством, и вы обретете верных сторонников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Внезапное усиление стресса на рабочем месте может привести к осложнениям, связанным со здоровьем, таким как мигрень, головная боль напряжения и гипертония. Обязательно пейте много воды и держитесь подальше от нездоровой пищи, так как она только усиливает стресс. Не обращайте внимания на тех, кто не ценит вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы колебались в отношении каких-либо инвестиций, то сегодня вы сможете принять логичное и правильное решение. Это окажет положительное влияние на ваши финансы в будущем. Это также хороший день для покупки или инвестирования в недвижимость или земельную собственность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Небольшие раздражения и разногласия, скорее всего, вырвутся наружу в течение дня. Сегодня важно не обращать внимания на мелкие проблемы. В противном случае вы только разрушите покой собственного ума. Обязательно избегайте нездоровой пищи сегодня, так как она только усугубит стресс. Добавим, что Водолей предпочитает жить с родителями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас будет особенно легкое настроение. Поэтому самое время побаловать себя беззаботным весельем с друзьями. Отправляйтесь на вечеринку или проведите веселый вечер, и вы, вероятно, станете душой праздника. Сегодня вы также можете выступить в роли эффективного посредника в любом споре.