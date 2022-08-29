Гороскоп на 29 серпня: у житті Близнюків з’явиться людина з минулого, а Ракам не варто діяти імпульсивно

День обіцяє бути емоційно насиченим.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не найкращий день для інвестицій. Не витрачайте багато часу на спекулятивні проєкти та не вкладайте свої гроші ні в що. Зосередьтеся на тому, що, як ви знаєте, зараз безпечно. Якщо у вас є якісь хронічні проблеми зі здоров’ям, то ви зможете знайти для них можливе довгострокове рішення. Загалом ситуація зі здоров’ям, швидше за все, покращає. Додамо, наприкінці серпня Овни можуть втратити свою роботу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День ідеально підходить для вирішення будь-якого складного проєкту, який раніше ви відкладали. День також підходить для інвестування у довгострокові плани. Успішні переговори можуть значно просунути вашу кар’єру. Обов’язково приділіть трохи часу зі свого щільного графіка для своєї коханої людини.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Можливо, вам доведеться прийняти важке рішення щодо вашого особистого життя, і навіть якщо ви цього не хочете, зараз найкращий час для цього. Існує велика ймовірність того, що сьогодні ви зустрінете когось зі свого минулого, і ця людина, ймовірно, відіграє важливу роль у вашому майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можуть виникнути ситуації, які можуть спокусити вас чи змусити діяти імпульсивно. Настав час взяти себе до рук і не піддаватися емоціям. В принципі сьогодні необхідно контролювати свої емоції, перш ніж приймати будь-які рішення. До речі, чоловіки-Раки є одними з наймудріших знаків Зодіаку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День буде відзначений перепадами настрою, але сьогодні вам посміхнеться успіх. Можливі матеріальні вигоди, але постарайтеся не витрачатися без потреби. Ваш фінансовий успіх не триватиме дуже довго. Для зміни настрою можна відправитися у відпустку або незвичайну пригодницьку подорож.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Здорова дієта, йога і медитація допоможуть вам зберегти хороше здоров’я і поступово зняти стрес, що накопичився у вашому розумі та тілі. Альтернативні методи лікування та терапії, ймовірно, будуть дуже ефективними. Ви зможете успішно завершити свою роботу. Щоб відсвяткувати це, ви можете запланувати вечірку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У вашій кар’єрі відзначені зміни, але це зміни, якими ви будете насолоджуватися. Ви можете отримати пропозицію про роботу або бути переведені до нового відділу. Також ви можете отримати бонус у вигляді довгоочікуваного підвищення зарплати. Самотні люди, найімовірніше, зустрінуть когось цікавого.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День підходить для другого шансу. Сьогодні до вас звернуться люди, які погано поводилися щодо вас. Це найкращий час, щоб відновити вашу дружбу та любовний інтерес. Ваші зусилля та винахідливість будуть помічені вашим начальством, і ви знайдете вірних прихильників.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Раптове посилення стресу на робочому місці може призвести до ускладнень, пов’язаних зі здоров’ям, таким як мігрень, головний біль напруження та гіпертонія. Обов’язково пийте багато води і тримайтеся якомога далі від нездорової їжі, оскільки вона лише посилює стрес. Не зважайте на тих, хто не цінує вас.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо ви вагалися щодо будь-яких інвестицій, то сьогодні ви зможете ухвалити логічне та правильне рішення. Це позитивно вплине на ваші фінанси в майбутньому. Це також гарний день для покупки чи інвестування в нерухомість, чи земельну власність.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Невеликі роздратування та розбіжності, швидше за все, вирвуться назовні протягом дня. Сьогодні важливо не зважати на дрібні проблеми. В іншому випадку ви тільки зруйнуєте спокій власного розуму. Обов’язково уникайте нездорової їжі сьогодні, оскільки вона лише посилить стрес. Додамо, що Водолій вважає за краще жити з батьками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у вас буде особливо легкий настрій. Тому саме час побалувати себе безтурботними веселощами з друзями. Вирушайте на вечірку або проведіть веселий вечір, і ви, мабуть, станете душею свята. Сьогодні ви також можете виступити в ролі ефективного посередника у будь-якій суперечці.