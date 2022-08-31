Гороскоп на 31 августа: Овнам лучше укрыться от суеты, а Весов может посетить тревога

Эта среда не подходи для обдумывания прошлых ошибок и ревности к близким людям

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту среду Овнам важно укрыться от суеты. Астрологи отмечают, что если людям этого знака Зодиака представится возможность побывать на природе, прогуляться на свежем воздухе, ею нужно обязательно воспользоваться. Это поможет привести мысли и душу в гармоничное состояние.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня астрологи не рекомендуют Тельцам браться за все сразу. В последний день лета людям этого знака Зодиака стоит попробовать выполнять лишь одно дело в текущий момент времени, поскольку спешка в эту среду может привести к ошибкам. Ночные светила помогут в любых начинаниях. Отметим, что девушек-Тельцов часто называют "серыми мышками".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня лучше не делиться своими планами с окружающими: это может привести к их срыву. Астрологи отмечают, что вечером людям этого знака Зодиака стоит ждать приятных сюрпризов в личной жизни. Одинокие представители найдут любовь, а семейные — наладят отношения с близкими.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту среду Ракам следует приобщиться к необычным увлечениям, пообщаться с интересными людьми, заняться нестандартным хобби или попробовать осуществить одно из несбыточных мечтаний. Сегодня людям этого знака Зодиака среда позволит провести эксперимент, не страшись критики и ответственности. Кстати, мужчины-Раки являются одними из самых мудрых знаков Зодиака.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня будет полезно переключиться на развитие в духовной сфере. Астрологи отмечают, что рутина в эту среду будет существенно тормозить, поэтому людям этого знака Зодиака лучше не заострять на ней внимания. 31 августа полезны будут духовные практики, а медитация поможет справиться с жизненными трудностями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют Девам в эту среду заняться поисками новых источников дохода и для денежных трат. Если у некоторых людей этого знака Зодиака все хорошо с финансами, то сегодня именно тот день, когда можно смело покупать то, что так давно хотелось приобрести.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи предупреждают, что сегодня Весов могут посетить негативные мысли, тревога или апатия. Все это последствия негативного расположения ночных светил, поэтому людям этого знака Зодиака необходимо верить глазам и ушам, а не чувствам и эмоциям. Также нельзя сегодня Весам бездельничать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила хотят от Скорпионов, чтобы они в эту среду были физически активными. Сегодня можно заниматься йогой, гулять на свежем воздухе, ходить в спортзал. Астрологи отмечают, что эти действия будут благотворно влиять на энергетику и продуктивность в целом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи рекомендуют Стрельцам лучше не исправлять то, чего не получилось достичь в прошлом. Если некоторые люди этого знака Зодиака когда-то потерпели неудачу, важно помнить, что с тех пор многое изменилось. Пришла пора взглянуть на новые перспективы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту среду Козерогам нужно стараться готовиться ко всему заранее — узнавайте больше о человеке, с которым планируете общаться. Астрологи предупреждают, что вечером на людей этого знака Зодиака могут напасть неприятные мысли о прошлом. Сегодня Козерогам лучше думать больше о приятном.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи предупреждают, что эта среда не подходит для финансовых рисков. Авантюры сегодня могут серьезно ударить по кошельку Водолеев. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть предусмотрительнее. Во второй половине дня не стоит задерживаться на работе. Добавим, что Водолей предпочитает жить с родителями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эта среда очень благоприятна, но сегодня астрологи не рекомендуют показывать близким ревность. Лучше давать дорогим людям больше свободы. Во второй половине дня в работе и домашних делах лучше переходить от планирования к активным действиям.