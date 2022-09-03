Гороскоп на 3 сентября: Козерогам запрещено бездельничать, а Ракам - поддаваться негативу

Эта суббота удачна для напористых личностей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня наступает время перемен. В эту субботу ночные светила попробуют помочь Овнам изменить их жизнь. Для максимально быстрой реализации планов астрологи не рекомендуют торопиться. Во второй половине дня особенно важно Овнам принимать взвешенные решения. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день ночные светила желают, чтобы Тельцы проявляли напористость и были настойчивыми в вопросах работы. Астрологи отмечают, что в любви, наоборот, людям этого знака Зодиака нужно быть мягче. Одиноких Тельцов могут ожидать знакомства с приятными людьми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Позитивная энергетика ночных светил наделит Близнецов мощной интуицией, которая поможет в принятии решений, а также подскажет людям этого знака Зодиака наикратчайший путь к сердцу другого человека. Астрологи отмечают, что любовь сегодня станет самой важной сферой жизни для одиноких Близнецов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила сделают сегодня Раков ярче, привлекательнее и обаятельнее. Эта суббота идеально подходит для любви, новых знакомств и флирта. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака избавиться сегодня от негативных эмоций, чтобы окружающие вас люди тянулись к вам. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам пришло время поразмышлять о перспективах и будущем. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака оставить мысли о прошлом и задуматься о том, что будет в будущем. Эта суббота подходит для составления списка того, чем необходимо будет заняться в ближайшее время.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В эту субботу ночные светила хотят, чтобы Девы действовали продуманно и не форсировали события. Астрологи предупреждают, что в суете можно упустить важный момент. Сегодня людям этого знака Зодиака лучше разобраться с делами, уделить время себе и любимым людям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Общение с родственниками и любимым человеком сегодня Весам пойдет на пользу. Полезно будет поделиться с близкими людьми своими мечтами и мыслями о будущем. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака не переборщить сегодня с агрессией и напором, иначе можно спровоцировать конфликт.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов, это день новых достижений, большой удачи и отличного настроения. Людям этого знака Зодиака следует помнить о важном законе, который гласит: чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. Астрологи не советуют Скорпионам бояться исключать из своей жизни ненужных людей, плохие привычки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня астрологи рекомендуют Стрельцам заранее запланировать активные дела на целый день. Людей этого знака Зодиака будут буквально разрывать на части работа, проекты, обещания, семейные вопросы. Однако стремясь успеть все, Стрельцам не стоит забывать и о собственных интересах. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если Козерогам в эту субботу захочется все бросить и сдаться, то нужно помнить о том, что успех близок. Астрологи советуют сегодня сделать решительный шаг в том деле, которое для людей этого знака Зодиака наиболее важно. Лень и безделье точно приведут к регрессу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня внимательность Водолеев позволит сохранить успех. Астрологи рекомендуют стараться не упускать важных деталей из вида, так как они помогут достичь поставленных целей гораздо быстрее. Сегодня могут произойти недоразумения, однако людям этого знака Зодиака не следует винить себя во всех бедах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила создадут Рыбам идеальные условия для новых начинаний, однако здесь необходимо помнить о золотой середине. Занимаясь новыми делами, астрологи советуют людям этого знака Зодиака не забывать об основных обязанностях и выполнять данные обещания.