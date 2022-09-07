Гороскоп на 7 сентября: Львов ждут мелкие неприятности, а Стрельцов ждут приятные знакомства и встречи

Необходимо радикально изменить свой рацион питания для сохранения хорошего здоровья.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня ваши планы могут быть нарушены неожиданной сменой стремительно развивающихся событий. На карьерном фронте звезды сегодня пророчат вам ряд крупных и мелких успехов. Вы можете получить некоторую оплату за услуги, оказанные некоторое время назад, или вы можете получить неожиданный бонус. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас очень ясная голова, и, вероятно, вы будете строить сложные планы, которые сможете в совершенстве реализовать. Завершите свои незавершенные дела сегодня. Отнеситесь со всей серьезностью к тому, что будет происходить в любой из сфер вашей жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь провести сегодня большую часть времени дома с семьей, чтобы умиротвориться и закончить всю незаконченную работу. Ваша карьера готова к взлету прямо сейчас. Обязательно используйте эту возможность в полной мере. В целом вы можете рассчитывать на благоприятное разрешение всех дел.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы совершить то, что вы пытались сделать в течение длительного времени. Запланируйте свои срочные задачи на сегодня, и успех будет сопутствовать вам на каждом этапе пути. День обещает перемены к лучшему. В это время будет много знакомств, которые благоприятно повлияют на вашу работу. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Все неприятности в это время будут возникать из-за глупых недоразумений, неправильной оценки ситуации и договоренностей. В это время не стоит следовать всем советам со стороны, зачастую подсказки со стороны могут сбить с толку. Высока вероятность мелких аварий, особенно на дороге.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня не стоит рисковать, если вы не уверены в собственных силах. Доверяйте только тем людям, кого хорошо знаете. Вам потребуется много терпения, чтобы иметь дело с вашим партнером сегодня. Не придирайтесь к каждой проблеме, так как это нарушит мир и гармонию в ваших отношениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благодаря вашим связям откроются новые возможности, которые окажутся полезными в долгосрочной перспективе. Появится возможность помочь старым друзьям, поддержать близкого человека в трудный момент. В это время не бойтесь довериться своей интуиции, она вас не подведет.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня в делах можно экспериментировать, у вас все хорошо получится, вы не проиграете в итоге. При этом стоит обращать внимание на мелочи. То, что сейчас вам кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Вам стоит избегать быстрой и жирной пищи сегодня.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя подавленным из-за неуверенности и психической нестабильности. Не чувствуйте себя виноватым. В это время важно обстоятельно анализировать свои действия. В этот день вас будут ожидать приятные знакомства и встречи. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы очень доверяете себе, но вам не следует быть самоуверенным или доминировать. Попытки навязать другим свою точку зрения сегодня могут иметь неприятные последствия. Недостаточно быть правым. Также нужно вести себя так, чтобы не обижать других. Удастся получить необходимую поддержку или совет.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня жизненно важно сделать шаг назад и оценить, что вам действительно необходимо и чего вы можете достичь собственными силами. Не исключены конфликтные ситуации, неприятные совпадения. Сегодня будет сложно решать финансовые вопросы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Весь ваш труд может принести плоды сегодня, но вы должны быть терпеливы и выжидать. Также необходимо сохранять открытость на рабочем месте. Вам предстоит пересмотреть свои планы и отказаться от некоторых из дел, ранее намеченных. Сегодня будет полезно проявлять инициативу во всем и действовать решительно.