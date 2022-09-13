Названы 3 самых ответственных знака Зодиака: на таких людей всегда можно рассчитывать

С Девой, Козерогом и Водолеем всегда приятно иметь дело

С некоторыми знаками Зодиака иногда невыносимо дружить и строить что-то в деловой сфере, потому что они не способны на компромиссы, таких людей никто не может переспорить. А вот с тремя представителями зодиакального круга намного приятнее взаимодействовать, так как их чувство ответственности – отличный фундамент и для дружеских или семейных отношений, и для работы.

Принято считать, что наиболее ответственными являются земные знаки, но это не совсем корректно. Как пишет bustle, астрологи выделяют три самых ответственных знака Зодиака, в числе которых Дева, Козерог и Водолей.

Дева

Девой управляет Меркурий, который отвечает за общение и логику. Правящая планета Девы делает их умными и настоящими решателями проблем. Им легко вмешиваться и брать на себя инициативу, когда это необходимо, и в то же время поддерживать команду. Девы любят планы и правила и будут выстраивать структуру там, где ее нет. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Из всех знаков Зодиака Козерог возглавляет список самых ответственных. Их основными ценностями являются долг, ответственность, усердие и терпение. Как земной знак, они очень практичны, приземлены и надежны. Козероги настолько ответственны, что им трудно расслабиться и повеселиться. Что приготовили звезды Козерогам сегодня – узнайте в ежедневном гороскопе.

Водолей

Мятежный Водолей может показаться не самым ответственным знаком Зодиака, но это не так. Водолей также берет на себя ответственность, которая уникальна для других знаков. Он чувствует ответственность перед коллективом, будет бороться за изменение климата, научный прогресс и общее чувство справедливости в мире. Каким будет этот день для Водолеев, расскажет их гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, какие женщины по знаку Зодиака чаще всего не хотят быть в отношениях. Их главные ценности в жизни – свобода, а быт они терпеть не могут.