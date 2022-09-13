Названі 3 найвідповідальніші знаки Зодіаку: на таких людей завжди можна розраховувати

З Дівою, Козерогом та Водолієм завжди приємно мати справу

З деякими знаками Зодіаку іноді нестерпно дружити та будувати щось у діловій сфері, тому що вони не здатні на компроміси, таких людей ніхто не може переспорити. А ось із трьома представниками зодіакального кола набагато приємніше взаємодіяти, бо їхнє почуття відповідальності – відмінний фундамент і для дружніх чи сімейних стосунків, і для роботи.

Вважають, що найвідповідальнішими є земні знаки, але це не зовсім коректно. Як пише bustle, астрологи виділяють три найвідповідальніші знаки Зодіаку, серед яких Діва, Козеріг і Водолій.

Діва

Дівою управляє Меркурій, який відповідає за спілкування та логіку. Правляча планета Діви робить їх розумними й справжніми вирішувачами проблем. Їм легко втручатися і брати на себе ініціативу, коли це необхідно, та водночас підтримувати команду. Діви люблять плани та правила і вибудовуватимуть структуру там, де її немає. Гороскоп для Діви на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

З усіх знаків Зодіаку Козеріг очолює список найвідповідальніших. Їх основними цінностями є обов’язок, відповідальність, старанність і терпіння. Як земний знак, вони дуже практичні, приземлені та надійні. Козероги настільки відповідальні, що їм важко розслабитися і повеселитися. Що приготували зірки Козерогам сьогодні – дізнайтеся у щоденному гороскопі.

Водолій

Бунтівний Водолій може здатися не найвідповідальнішим знаком Зодіаку, але це не так. Водолій також бере на себе відповідальність, яка є унікальною для інших знаків. Він відчуває відповідальність перед колективом, боротиметься за зміну клімату, науковий прогрес і загальне почуття справедливості у світі. Яким буде цей день для Водоліїв, розповість їхній гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, які жінки за знаком Зодіаку найчастіше не хочуть бути у стосунках. Їхні головні цінності в житті – свобода, а побут вони терпіти не можуть.