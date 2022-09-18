Гороскоп на 18 сентября: Овнам стоит быть осторожнее, а Козерогов ждут незапланированные расходы

Любая детальная работа, которую вы откладывали, сегодня будет легко завершена.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте осторожны, одалживая деньги сегодня, так как кто-то может вас обмануть. Воздержитесь от кредитования крупной суммы. Позаботьтесь о своей пищеварительной системе. Лучший способ — правильно питаться и заниматься повседневными физическими упражнениями. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня перед вами откроется ряд возможностей на самых разных фронтах, и вы более чем готовы воспользоваться ими в полной мере. Следование своим инстинктам сегодня может привести к большим успехам как в ваших финансах, так и в личной жизни и отношениях. День будет полон событий, и вы будете наслаждаться каждым его моментом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы можете столкнуться с противоречивыми социальными ситуациями. Такие конфронтации увеличат ваш умственный стресс, и это неизбежно скажется на вашем здоровье. Лучший способ решить эту проблему — избегать таких ситуаций. Взвесьте настроение каждого, прежде чем сделать шаг.

Рак (22 июня — 22 июля)

День идеально подходит для новых начинаний и новых стартов. Вы сможете избавиться от того, что вас сдерживало. На вашем пути появятся новые возможности, чтобы сформировать и изменить свою жизнь, но вам нужно воспользоваться этой возможностью, пока еще есть время. Быстрые и решительные действия могут существенно переломить ситуацию. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Могут возникнуть ситуации, которые могут соблазнить вас или заставить действовать импульсивно. Настало время взять себя в руки и справиться со всем этим. Вам нужно сохранять хладнокровие сегодня и избегать всех возможных столкновений. Так вы сможете значительно снизить уровень стресса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Скорее всего, вы купите что-то, что вам не нужно, но по вкусу, и это может серьезно отразиться на ваших финансах. Контролируйте свои побуждения к тратам, и в итоге у вас будет довольно спокойный день. Это отличный день для любых деловых переговоров, поскольку ваше спокойствие и устойчивость ума помогут вам достичь того, чего вы так долго ждали.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сложный и напряженный день, в ходе которого вам не раз предстоит столкнуться со сложными моментами. В этот день чувства и эмоции могут довлеть над вами. Иногда вы и сами не будете знать причину вашей вспыльчивости и нервозности. Не исключено, что сегодня вам удастся заработать и упрочить свое финансовое положение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Человек, который был рядом с вами в течение долгого времени, но которого вы никогда не замечали, теперь начнет играть ключевую роль в вашем сознании. Это не просто зарождающийся роман. Скорее, это встреча разума и духа, которая, вероятно, оставит вас ошеломленными. Привыкайте к мысли, что этот человек пришел в вашу жизнь, чтобы остаться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы сильно загружены обязанностями как в личной, так и в профессиональной жизни. Так что вы должны очень хорошо управлять своим временем. Однако ваши коллеги могут заменить вас, если вы попросите их о помощи. Но не спрашивайте слишком много, иначе они будут вынуждены сказать вам "нет". Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня день, когда вы можете позволить себе плыть по течению. Однако также сегодня не исключены потери, незапланированные расходы. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и избежать недоразумений, прислушивайтесь к своей интуиции. Будьте осторожны с кошельком во время поездки в общественном транспорте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы насладитесь совершенно новой и освежающей романтической атмосферой. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы приятно провести время со своим партнером и создать прекрасные воспоминания. Одинокие люди, вероятно, встретят кого-то особенного сегодня.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Идеальное время, чтобы строить планы на будущее, однако ограничивайте себя, когда дело доходит до финансов. Тратьте только там, где это необходимо! Вы можете почувствовать легкую простуду или головную боль. Достаточный отдых и релаксация решат проблему, и вскоре вы будете в хорошей форме.