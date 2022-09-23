Гороскоп на 23 сентября: Близнецам стоит позаботится о своем здоровье, а Львов ждет заманчивое предложение о работе

Обязательно сегодня следите за собой и берегите свое здоровье.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы будете эмоционально очень чувствительны. Возможно, вам захочется свернуться калачиком и остаться дома. У вас могут отнять вещи, которые заставляют вас чувствовать себя в безопасности. Но не беспокойся; вы просто временно отделены от вещей, которые вы любите! Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День пройдет без заминок. Поступившая вам информация окажется полезной и расширит кругозор. В этот день возможны находки или приятные приобретения. Найдите время и больше отдыхайте, общайтесь с друзьями и проведите его с пользой. Желательно не вести какие-либо важные переговоры сегодня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если вы заботитесь о своем здоровье, то вас ждет отличный день. Избегайте сегодня нездоровой пищи, хотя искушения будут встречаться на вашем пути. Новые возможности постучатся в вашу дверь, и почти все они будут подлинными. Если вы примете правильно решение, то увидите, что большинство других проблем, о которых вы беспокоились, исчезли.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы потратили много времени и сил на проект, и теперь он начнет окупаться. Тяжелая работа и решительность наряду с дальновидным планированием сделали свое дело. Вам определенно понадобится способность видеть юмор в различных ситуациях сегодня, если вы хотите поддерживать спокойную атмосферу на работе. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Большие возможности для карьерного роста ждут студентов, молодых соискателей и тех, кто работает не по найму. Вам могут предложить проект, который может быть именно тем, что вы искали. Используйте эту возможность с умом, поскольку она является одной из самых важных в вашей жизни. Здесь можно сделать всю свою карьеру.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это великий день для вас. Ваши усилия могут быть вознаграждены деньгами. Только будьте осторожны, чтобы не потратить всю сумму, не сохранив ее часть. День также удачен для командировок и путешествий, вас будут ожидать удача, приключения, творческие или личные победы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Внешний стресс от работы и других аспектов жизни прямо сейчас повлияет на статус ваших отношений. Если вы помните о важности отношений и необходимости строго разделять карьеру и семейную жизнь, вы легко выдержите эту бурю. Побалуйте себя беззаботными покупками сегодня.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проблемы со здоровьем, которые вы игнорировали в течение некоторого времени, начнут приобретать серьезные масштабы, если вы немедленно не обратитесь к врачу. Особого внимания требует ваша диета. Возможно, вам придется сделать смелый шаг, чтобы сохранить свою карьеру.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Все, что вы хотели в своей карьере, придет к вам сегодня. Будь то слава, власть, деньги или положение, сейчас вы находитесь в идеальном положении, чтобы получить все. Просто помните, что нужно не переставать усердно работать и уважать мнение других людей, и все, ради чего вы работали, наконец станет вашим. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возьмите на себя некоторые дополнительные обязанности сегодня. Если вы хорошо работаете, на вас могут возлагать такую ​​ответственность ежедневно. Вместе с этим повысится и заработная плата. Так что работайте искренне и постоянно мотивируйте себя. Используйте свое творчество, чтобы выполнить свою задачу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

События будут развиваться стремительно и порой непредсказуемо. Сейчас не время лениться, только настойчивость и целеустремленность помогут вам добиться успеха в любых начинаниях. Не исключены конфликты, продолжение размолвок, ссор с близкими людьми.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Однако не все изменения идут вам на пользу. Вам нужно будет проанализировать, будут ли изменения полезны для вас в долгосрочной перспективе, прежде чем вы решите плыть по течению.