Гороскоп на 23 вересня: Близнюкам варто подбати про своє здоров’я, а Левів чекає приваблива пропозиція про роботу

Обов’язково сьогодні стежте за собою та бережіть своє здоров’я.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви будете емоційно дуже чутливими. Можливо, вам захочеться звернутися калачиком і залишитися вдома. У вас можуть забрати речі, які змушують вас відчувати себе в безпеці. Але не турбуйся; ви просто тимчасово відокремлені від речей, які ви любите! До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День пройде без заминок. Інформація, що надійшла вам, виявиться корисною і розширить кругозір. Цього дня можливі знахідки чи приємні придбання. Знайдіть час і більше відпочивайте, спілкуйтеся з друзями та проведіть його з користю. Бажано не вести якісь важливі переговори сьогодні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо ви дбаєте про своє здоров’я, то на вас чекає чудовий день. Уникайте сьогодні нездорової їжі, хоча спокуси зустрічатимуться на вашому шляху. Нові можливості постукають у ваші двері, і майже всі вони будуть справжніми. Якщо ви ухвалите правильне рішення, то побачите, що більшість інших проблем, про які ви турбувалися, зникли.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви витратили багато часу та сил на проєкт, і тепер він почне окупатися. Тяжка робота і рішучість поряд із далекоглядним плануванням зробили свою справу. Вам безперечно знадобиться здатність бачити гумор у різних ситуаціях сьогодні, якщо ви хочете підтримувати спокійну атмосферу на роботі. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Великі можливості для кар’єрного зростання чекають на студентів, молодих здобувачів і тих, хто працює не за наймом. Вам можуть запропонувати проєкт, який може бути тим, що ви шукали. Використовуйте цю можливість розумно, оскільки вона є однією з найважливіших у вашому житті. Тут можна зробити всю кар’єру.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це великий день для вас. Ваші зусилля можуть бути винагороджені грошима. Тільки будьте обережними, щоб не витратити всю суму, не зберігши її частину. День також вдалий для відряджень та подорожей, на вас чекатимуть успіх, пригоди, творчі чи особисті перемоги.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зовнішній стрес від роботи та інших аспектів життя прямо зараз вплине на статус ваших стосунків. Якщо ви пам’ятаєте про важливість стосунків та необхідність суворо розділяти кар’єру та сімейне життя, ви легко витримаєте цю бурю. Побалуйте себе безтурботними покупками сьогодні.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Проблеми зі здоров’ям, які ви ігнорували протягом деякого часу, почнуть набувати серйозних масштабів, якщо ви негайно не звернетеся до лікаря. Особливої уваги потребує ваша дієта. Можливо вам доведеться зробити сміливий крок, щоб зберегти свою кар’єру.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Все, що ви хотіли у своїй кар’єрі, прийде до вас сьогодні. Будь то слава, влада, гроші чи становище, зараз ви знаходитесь в ідеальному положенні, щоб отримати все. Просто пам’ятайте, що потрібно не переставати старанно працювати і поважати думку інших людей, і все, заради чого ви працювали, нарешті стане вашим. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Візьміть на себе деякі додаткові обов’язки сьогодні. Якщо ви добре працюєте, на вас можуть покладати таку відповідальність щодня. Натомість підвищиться і заробітна плата. Тож працюйте щиро і постійно мотивуйте себе. Використовуйте свою творчість, щоб виконати своє завдання.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Події розвиватимуться стрімко і часом непередбачувано. Зараз не час лінуватися, тільки наполегливість і цілеспрямованість допоможуть вам досягти успіху в будь-яких починаннях. Не виключені конфлікти, продовження суперечок, сварок із близькими людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день присвячений змінам. Ви можете вступити в контакт з кимось, хто зробить істотні зміни у ваше життя, або познайомить вас з іншими людьми, які можуть викликати ці зміни. Однак не всі зміни йдуть на користь. Вам потрібно буде проаналізувати, чи зміни будуть корисні для вас у довгостроковій перспективі, перш ніж ви вирішите плисти за течією.