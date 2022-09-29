Эти слова покорят сердце: что говорить разным знакам Зодиака

Как подобрать правильный ключик к каждому знаку Зодиака: важно сказать нужные слова.

У каждого знака Зодиака есть свои жизненные принципы, которые они готовы беречь, отстаивать и не променяют ни за что на свете. Одни ценят власть, другие – свободу, третьи обращают внимание на самые незначительные мелочи.

А вот чтобы достичь полного взаимопонимания и гармонии с человеком, не обязательно выискивать что-то особенное. Иногда достаточно подобрать для него уместные слова, которые проникнут в самое сердце. "Телеграф" расскажет, чем можно покорить каждый знак Зодиака.

Овен

Этому знаку Зодиака важно почаще напоминать о его исключительности, гениальности, креативности и лидерских качествах.

Телец

Отъявленный трудоголик и фанат прекрасного будет признателен за положительный отзыв о результате его трудов и наблюдений.

Близнецы

Неугомонные, активные и легкие на подъем Близнецы придут в восторг от поддержки их инициативы и побуждения создавать что-то особенное.

Рак

Рак будет безмерно благодарен, услышав вопрос о том, не голоден ли он. Ведь путь к сердцу этого знака Зодиака пролегает в непосредственной близости от его желудка.

Лев

Постоянные слова восторга, взоры восхищения, искреннее восхваление и центр внимания – вот те незыблемые киты, на которых зиждется самоуверенность Льва.

Дева

Этот человек – олицетворение спокойствия и рассудительности. Если обратиться к ней за советом или помощью, это сделает Деву во сто крат счастливее.

Весы​

Поиск компромиссов и равновесия – то, без чего сложно жить Весам. Дайте им шанс стать частью чего-то важного, и в их глазах вспыхнет благодарный свет.

Скорпион

Вот кто по-настоящему ценит искренность, чувственность и уважение. Вы покорите Скорпиона, если будете делиться с ним своими самыми сокровенными секретами.

Стрелец

Авантюрист и непоседа воспримет с большим энтузиазмом предложение отправиться в путешествие в поиске приключений, впечатлений и новых эмоций.

Козерог

Здесь будет полезно немного лести. Если дать понять амбициозному Козерогу, что он делает больше, чем кто-либо другой, это придаст ему вдохновения и силы.

Водолей

Этот знак нуждается в поощрении его стремлений, уникальности и неповторимости. Просто скажите Водолею, что до него никто не делал ничего подобного.

Рыбы

Этому знаку Зодиака очень важно чувствовать эмоциональную взаимосвязь с любимым человеком. Тогда у него появятся окрыленность, силы и желание всегда делать его счастливее.

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