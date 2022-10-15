Гороскоп на 15 октября: Козерогам нельзя рисковать в любви, а Девам - конфликтовать

Сегодня знакам Зодиака нужно быть осторожнее в общении с окружающими

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту субботу Овнам желательно провести весь день в движении. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака отправляться в дальнюю дорогу, заниматься спортом. Также желательно больше ходить, меньше лениться и не забывать о правильной расстановке приоритетов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам лучше не усердствовать в работе и отложить трудовые подвиги на лучшее время. Астрологи советуют в эту субботу представителям знака Зодиака лучше поработать над собой и отдохнуть в кругу близких людей. Также ночные светила рекомендуют заняться тем, что радует больше всего.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у Близнецов очень благоприятное время для расставания с ненужными вещами, людьми, вредными привычками. Астрологи отмечают, что это день очищения энергетики от негатива. Поэтому они советуют людям этого знака Зодиака стараться заниматься духовными практиками.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи отмечают, что общение с людьми у Раков будет проходить не самым лучшим образом. Сегодня находить общий язык станет сложнее, так что лучше людям этого знака Зодиака избегать споров. Желательно сегодня провести день отдыхая, можно заняться шопингом. Добавим, что Раки разбогатеют в 2023 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у Львов будет достаточно сил, чтобы покорить карьерные вершины, но, как отмечают астрологи, вряд ли это сейчас актуально. В эту субботу лучше сфокусироваться на более важных и полезных делах: много радости принесут людям этого знака Зодиака творческие проекты и любовные победы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Нельзя сегодня Девам торопиться с решениями и конфликтовать. Астрологи отмечают, что наилучший результат в делах и в любви ожидает тех представителей знака Зодиака, кто рассудителен и осторожен. Сегодня опрятный внешний вид поможет при создании правильного первого впечатления. Кстати, Девы нередко становятся богатыми людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в эту субботу в довольно благоприятном положении, поэтому для Весов сегодняшний день может стать очень продуктивным и запоминающимся. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака проявить инициативу в любовных делах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эта суббота принесет Скорпионам много эмоций, поэтому астрологи советуют людям этого знака Зодиака реагировать на все гибко. Также сегодня лучше избегать скользких тем, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Скорпионам не следует спорить с окружающими. А вы знали, что мужчины-Скорпионы являются лучшими мужьями?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи не рекомендуют сегодня Стрельцам искать виновных в своих проколах, а также не перекладывать ответственность на других. В эту субботу представителям знака Зодиака стоит стремиться к самостоятельности и самодостаточности. Стрельцам сегодня нужно избегать чувства ревности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам нельзя рисковать в плане любви. Одиноким представителям знака Зодиака, если они хотят познакомиться с кем-то, астрологи советуют сначала закинуть удочку и узнать побольше о потенциальном партнере. Женщинам-Козерогам толика инициативности не помешает.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Влияние ночных светил в эту субботу принесет Водолеям волнообразное настроение. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака сегодня фокусироваться на плохом, иначе можно не заметить, сколько прекрасного и хорошего есть вокруг. Позитивное мышление позволит преодолеть внутренние проблемы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту субботу Рыбы могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны других людей. Астрологи отмечают, что сегодня людям этого знака Зодиака не стоит воспринимать это как вызов и попытку вывести из себя. Именно в такие дни нередко случаются вспышки эгоизма.