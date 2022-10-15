Гороскоп на 15 жовтня: Козорогам не можна ризикувати в коханні, а Дівам — конфліктувати

Сьогодні знакам Зодіаку потрібно бути обережнішими у спілкуванні з навколишніми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї суботи Овнам бажано провести весь день у русі. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку вирушати у далеку дорогу, займатися спортом. Також бажано більше ходити, менше лінуватися і не забувати про правильну розстановку пріоритетів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям краще не старатися у роботі та відкласти трудові подвиги на найкращий час. Астрологи радять цієї суботи представникам знака Зодіаку краще попрацювати над собою і відпочити в колі близьких людей. Також нічні світила рекомендують зайнятися тим, що радує найбільше.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки мають дуже сприятливий час для розставання з непотрібними речами, людьми, шкідливими звичками. Астрологи наголошують, що це день очищення енергетики від негативу. Тому вони радять людям цього знака Зодіаку намагатися займатися духовними практиками.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи зазначають, що спілкування з людьми у Раків відбуватиметься не найкращим чином. Сьогодні знаходити спільну мову стане складніше, тому краще людям цього знаку Зодіаку уникати суперечок. Бажано провести день відпочиваючи, можна зайнятися шопінгом. Додамо, що Раки розбагатіють у 2023 році.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви матимуть достатньо сил, щоб підкорити кар’єрні вершини, але, як зазначають астрологи, навряд чи це зараз актуально. Цієї суботи краще сфокусуватися на більш важливих і корисних справах: багато радості принесуть людям цього знаку Зодіаку творчі проєкти та любовні перемоги.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не можна сьогодні Дівам поспішати з рішеннями та конфліктувати. Астрологи відзначають, що найкращий результат у справах і любові чекає на тих представників знака Зодіаку, хто розважливий і обережний. Сьогодні охайний зовнішній вигляд допоможе при створенні правильного першого враження. До речі, Діви нерідко стають багатими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила цієї суботи в досить сприятливому стані, тому для Терезів сьогоднішній день може стати дуже продуктивним і незабутнім. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку проявити ініціативу у любовних справах.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ця субота принесе Скорпіонам багато емоцій, тож астрологи радять людям цього знаку Зодіаку реагувати на все гнучко. Також сьогодні краще уникати слизьких тем, які можуть спричинити конфлікт. Крім того, Скорпіонам не слід сперечатися з навколишніми. А ви знали, що чоловіки-Скорпіони є найкращими у шлюбі?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи не рекомендують сьогодні Стрільцям шукати винних у своїх проколах, а також не перекладати відповідальність на інших. Цієї суботи представникам знака Зодіаку варто прагнути до самостійності та самодостатності. Стрільцям сьогодні треба уникати почуття ревнощів.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козорогам не можна ризикувати в плані кохання. Самотнім представникам знака Зодіаку, якщо вони хочуть познайомитися з кимось, астрологи радять спочатку закинути вудку і дізнатися більше про потенційного партнера. Жінкам-Козорогам дещиця ініціативності не завадить.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вплив нічних світил цієї суботи принесе Водоліям хвилеподібний настрій. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку сьогодні фокусуватися на поганому, інакше можна не помітити, скільки прекрасного та доброго є довкола. Позитивне мислення дозволить подолати внутрішні проблеми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї суботи Риби можуть зустрітися з непоступливістю та агресією з боку інших людей. Астрологи зазначають, що сьогодні людям цього знака Зодіаку не варто сприймати це як виклик та спробу вивести із себе. Саме в такі дні нерідко трапляються спалахи егоїзму.