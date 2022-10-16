Грядущая неделя принесет прибыль некоторым знакам Зодиака: кому готовить кошельки

Львы, Водолеи и Рыбы в ближайшем времени могут вывести свои доходы на новый уровень

Согласно прогнозу на период с 17 по 23 октября, три знака Зодиака испытают неудачи в делах как рабочих, так и любовных. А вот другим представителям зодиакального круга новая неделя принесет успехи в карьере и возможности для заработка.

Гороскоп на неделю 17-23 октября говорит о том, что с деньгами все будет в порядке у таких знаков Зодиака – Львов, Водолеев и Рыб. Кто-то из них непосредственно получит прибыль, а другие смогут добиться новых профессиональных вершин, что благоприятно скажется на их финансовом состоянии в перспективе.

Лев

Ваши мечты об эмоциональном и финансовом росте, а также о профессиональном успехе могут сбыться на этой неделе. Очень хорошо, что ваша концентрация и желание учиться новому всегда высоки. На этой неделе некоторые из вас начнут новое направление деятельности, чтобы улучшить свое обучение. Ваши способности и достижения будут впечатляющими. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Водолей

На этой неделе вы можете быть довольны своим выбором. Только будучи экономически консервативным, вы сможете откладывать деньги на будущее. Если вы думаете о смене работы, это может быть разумным решением с финансовой точки зрения. Займитесь чтением литературы, для саморазвития и впитывайте новые знания. Такая деятельность – то, что вам нужно, и она поможет увеличить прибыль. Что ждет Водолея сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Рыбы

Есть шанс, что вы заработаете деньги. Дела на работе будут идти как по маслу. Вас ждет успех. Появится шанс запланировать отпуск. Вы можете добиться хороших результатов, если проявите творческий подход и усердно поработаете. Какие события сулят звезды Рыбам, узнайте в гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что таролог озвучила прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю. Узнайте, что ожидает ваш знак.