Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Водолеям грозит застой, а Овнам улыбнется удача

У некоторых неделя пройдет в кризисе

Третья неделя октября некоторым дастся нелегко, однако другим наоборот принесет удачные возможности и шанс что-то изменить в жизни.

Об этом можно судить по прогнозу карт Таро, которые выпали на неделю с 10 по 16 октября включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Найдите, какая карта выпала именно Вашему знаку Зодиака:

Овен — Восьмерка жезлов

Второе название этой карты "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшую неделю Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Телец — перевернутый Повешенный

В перевернутом виде карта может говорить о кризисе личности, когда человек застопоривается на месте, не готов уступать в чем-либо или поставить себя на место ближнего. Стоит поумерить завышенные требования и переосмыслить свою систему ценностей, возможно Вы слишком сильно зациклились на своем внутреннем "Я".

Близнецы — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, в ближайшие дни исполнится Ваше потаенное желание или же повезет встретить кого-то особенного. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните маме.

Рак — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды окупятся, и все получится.

Лев — перевернутая Королева кубков

Львам уже вторую неделю подряд выпадает эта карта, — она предвещает дурное настроение и депрессивное состояние, в ближайшие дни у Вас может быть склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. Постарайтесь чем-то занять себя и не заниматься самокопанием.

Дева — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она обещает, что в ближайшие дни у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Также не упустите возможность провести время с близкими, и не игнорируйте их советы.

Весы — перевернутый Паж кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, что в течение недели у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Скорпион — перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Стрелец — Двойка пентаклей

Данная карта говорит, что, если в последнее время у Вас были трудности балансирования между личной жизнью, эмоциями, работой, отношениях с другими людьми, — в ближайшее время возможно удастся наладить ситуацию.

Козерог — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Водолей — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время занимались одним делом, но в один момент испытали разочарование в нем и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Рыбы — Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В течение следующей недели Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз, какие еще сюрпризы ожидают каждый знак Зодиака по картам Таро.