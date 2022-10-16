Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Водоліям загрожує застій, а Овнам посміхнеться успіх

У деяких тиждень пройде у кризі

Третій тиждень жовтня деяким дасться нелегко, проте іншим навпаки принесе вдалі можливості та шанс щось змінити у житті.

Про це можна судити за прогнозом карток Таро, які випали на тиждень з 10 по 16 жовтня включно.

Ось які карти випали цього тижня

Знайдіть, яка карта випала саме Вашому знаку Зодіаку:

Овен — Вісімка жезлів

Друга назва цієї карти "Швидкість" — вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчого тижня Вам може нагодитися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити удачу за хвіст.

Тілець — перевернутий Повішений

У перевернутому вигляді карта може говорити про кризу особистості, коли людина застопорюється на місці, не готова поступитися чимось або поставити себе на місце ближнього. Варто зменшити завищені вимоги і переосмислити свою систему цінностей, можливо Ви занадто сильно зациклилися на своєму внутрішньому "Я".

Близнюки — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, найближчими днями виповниться Ваше потаємне бажання або пощастить зустріти когось особливого. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким і зателефонуйте мамі.

Рак — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Лев — перевернута Королева кубків

Левам уже другий тиждень поспіль випадає ця карта, — вона віщує поганий настрій і депресивний стан, найближчими днями у Вас може бути схильність відмовитися від проблем і світу в цілому за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння або телебачення. Намагайтеся чимось зайняти себе і не займатися самокопанням.

Діва — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона обіцяє, що найближчими днями у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не пропустіть можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їхні поради.

Терези — перевернутий Паж кубків

У перевернутому вигляді карта попереджає, що протягом тижня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Скорпіон — перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відмову від світу і переоцінку цінностей, проте її перевернуте положення вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам і новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Стрілець — Двійка пентаклів

Дана карта каже, що якщо останнім часом у Вас були труднощі балансування між особистим життям, емоціями, роботою, стосунками з іншими людьми, то найближчим часом можливо вдасться налагодити ситуацію.

Козоріг — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Водолій — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час займалися однією справою, але раптом зазнали розчарування в ній і втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Риби — Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Протягом наступного тижня Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив прогноз, які ще сюрпризи чекають на кожен знак Зодіаку за картами Таро.