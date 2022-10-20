Гороскоп на 20 октября: Тельцов ждут приятные сюрпризы, а у Стрельцов благоприятный день для отдыха с друзьями

Не одалживайте деньги сегодня, так как вы можете потерять их навсегда

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам, возможно, придется взять на себя различные роли. Так что не стесняйтесь пользоваться услугами друзей. Они могут оказать сильную поддержку на пути к успеху. Путешествия, совершенные в связи с новыми делами, сегодня принесут пользу. Ваш ум будет полон энтузиазма благодаря поддержке вашего спутника жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вас ждет несколько сюрпризов, но не волнуйтесь. Они все приятные! Существует также большая вероятность того, что вы можете рискнуть и уйти с работы, чтобы заняться искусством. Однако следует избегать принятия поспешных решений, хорошо бы немного подумать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это отличный день для творчества, даже если вы заняты утомительной бумажной работой. День идеально подходит для отдыха и избавления от накопившегося стресса. Вы должны использовать это время, чтобы попрактиковаться в столь необходимой медитации, чтобы освежить свой разум.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы получите финансовую помощь от близких родственников. Также нужно быть осторожным в вопросах сделок. Незначительные кризисы могут возникнуть на рабочем месте, но вы более чем способны справиться с ними. Чтобы сохранить свое здоровье лучше, вы должны гулять по утрам, а также держаться подальше от негативных вещей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы должны уделять особое внимание своей работе сегодня, так как ваше начальство будет внимательно следить за вашими успехами. Дополнительные расходы могут быть связаны с импровизированным шоппингом. Чтобы сохранить свое здоровье, сегодня вам следует избегать употребления жареной пищи. А вы знали, что мужчины-Львы являются однолюбами?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы расслабиться и повеселиться. Будьте осторожны со своими финансами. Положение планет указывает на то, что на вашем пути грядет какой-то крупный конфликт. Этот конфликт может повлиять как на вашу личную жизнь, так и на вашу карьеру. Важно, чтобы вы не реагировали эмоционально на слова и действия партнера.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам следует избегать доверять любому неизвестному человеку. Кроме того, было бы лучше посоветоваться с экспертом, прежде чем делать какие-либо крупные инвестиции. Также сегодня отличный день, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества. Добавим, что у Весов в октябре начнутся неприятности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Существует большая вероятность того, что сегодня вы встретите кого-то из своего прошлого, и этот человек, вероятно, сыграет важную роль в вашем будущем. Будьте готовы предложить и принять помощь безоговорочно, так как это может открыть для вас совершенно новый и захватывающий путь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Соберитесь сегодня с друзьями и семьей, если можете. Вы в настроении праздновать и получаете особое удовольствие от общения с другими людьми. Если вы застряли в офисе, найдите что-нибудь творческое для работы. Избегайте любых действий, которые могут вызвать раздражение или оскорбить ваших коллег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш день может показаться вам несколько однообразным, так как вы уже давно работаете над одним и тем же проектом. Это может быть фатальным для вашего прогресса, поэтому ищите изменения как можно скорее. Приготовьтесь получить неожиданный подарок от близкого вам человека.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня возникнет какая-то неожиданная и сложная задача, но не волнуйтесь. Вы справитесь с этим очень хорошо и вскоре заслужите всеобщую похвалу. При правильном планировании вы сможете изменить свою карьеру. Ваше приятное поведение произведет впечатление на всех. Кстати, Водолеев в октябре одолеет лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня ваш день будет благоприятным для вас. Безработные представители знака получат хорошие возможности трудоустройства. Будьте осторожны, чтобы не пропустить важную информацию! Это может быть важное сообщение, которое поможет вам достичь более высокого положения. Слушайте свой внутренний голос и работайте над интуицией.