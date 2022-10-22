Названа тройка самых ленивых знаков Зодиака

Самый ленивый знак Зодиака — это, безусловно, Рыбы

Положение звезд и планет, под которыми мы родились, напрямую влияет на наш характер, убеждены астрологи. Например, ранее астрологи называли тройку самых обидчивых знаков Зодиака, а теперь выделили самых ленивых.

Рыбы

На первое место попадают Рыбы, которые ленятся чаще и больше других. Рыбам лень вообще всё. Единственное, что им не лень делать, — это имитировать бурную деятельность, однако это касается лишь тех моментов, когда уже ну совсем никак нельзя имитировать деятельность не менее бурную, но умственную. Гороскоп на 22 октября для Рыб, читайте на сайте.

Телец

Серебряная медаль достается Тельцам, которые в отличие от всех остальных знаков предаются лени не просто с чувством, толком, удовольствием, но и без малейших угрызений совести. Потому что мудрые Тельцы нутром понимают: человек создан для лени как птица для полета. Ну ладно, не человек – Телец. Гороскоп на 22 октября для Тельца, читайте на сайте.

Лев

Открывают тройку лидеров Львы со своей любимой присказкой "Не царское это дело". Не царским делом может быть назначено всё, что Льву в данный момент лень делать, — от мытья посуды до сдачи квартального отчета. Хотя нет, про квартальный отчет мы, конечно, загнули: чтобы его сдать, надо все-таки работать, а не должность занимать и штаны просиживать. А такое Львам, понятное дело, лень. Гороскоп на 22 октября для Льва, читайте на сайте.

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