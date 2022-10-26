Гороскоп на 26 октября: Львам стоит расслабиться, а Девам пора заняться своим здоровьем

День благоприятен для выражения своих взглядов, мнений и желаний.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете отправиться в незапланированное авантюрное путешествие. Это может быть в черте города или немного короче. Но идея в том, чтобы повеселиться, и это у вас обязательно получится. Вы можете найти новый энтузиазм в своей работе и, вероятно, получите активную поддержку от своих коллег, чтобы выполнить свои обязанности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня важный день для вас, так как вы можете наладить контакты с кем-то, кто живет в другом городе или за границей. Контакт будет полезен для вашей карьеры. Сегодня хороший день, чтобы начать соблюдать режим здоровья и заняться спортом. Плавание или другие водные виды спорта могут принести вам особую пользу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Неважно, сколько препятствий сейчас стоит на пути вашей карьеры. Вы сможете проплыть сквозь них, как будто их не существует. Кажется, что сейчас успех приходит к вам без особых усилий, но очень важно избегать чувства самоуверенности. Вы должны понимать, что удача играет такую ​​же роль в вашем успехе, как и ваши способности. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы полны энергии и у вас блестящие перспективы. Вещи, казавшиеся безрадостными в последние дни, теперь не кажутся такими уж безнадежными. Сила и жизненная сила в вашем отношении помогут вам справиться с ситуацией. Следуйте за тем, чего вы действительно хотите, и вы, вероятно, достигнете своих целей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Планирование и расстановка приоритетов были вашей сильной стороной. Внесите свой вклад, и все встанет на свои места. Сохраняйте спокойствие и практикуйте терпение. Кто-то может посетить вас сегодня. Позаботьтесь о своем здоровье и найдите время для отдыха. Вам нужно найти здоровый способ расслабиться. Кстати, скоро у Львов начнутся неприятности на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Настало время уделить особое внимание своему здоровью. Игнорирование проблем со здоровьем не заставит их исчезнуть. Вместо этого они, вероятно, станут гораздо более серьезными с течением времени. Однако своевременное вмешательство может избежать многих из них.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Прежде чем вслепую броситься выполнять свои задачи, вам нужно потратить некоторое время и обдумать свой прошлый опыт. Вам нужно оценить свое прошлое и выяснить, что вы можете изменить и что вам нужно принять, чтобы реализовать свой потенциал. Вам также нужно будет оценить свои собственные способности, чтобы определить, следует ли вам идти по пути, которым вы следовали так долго.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня лучше не начинать никаких новых экспериментальных вещей. Вы должны придерживаться тех методов в своей работе, которые доказали свою эффективность в прошлом. Особенно если вы пытаетесь получить новую работу или проект, придерживайтесь традиционных методов и активно продвигайте свои идеи и способности, и успех обязательно будет вашим.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды сошлись, чтобы помочь вам встретить человека своей мечты. Он / она будет авантюрным и с хорошо развитым чувством юмора. Возможно, вы не представляли кого-то именно таким, но он/она очень близко подойдет к тому, чего вы хотите. Если возникают проблемы со здоровьем, не игнорируйте их, а сразу бегите к ближайшему врачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ваших силах добиться всего, чего вы хотите! Не обращайте внимания на то, что другие думают о вас. Они притворяются, что критикуют вас только для того, чтобы вы чувствовали себя подавленно, глубоко внутри они знают, что вы талантливая душа. Так что просто наслаждайтесь своей уверенностью в себе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам нужно особенно использовать свои навыки общения и ведения переговоров на рабочем месте. Вам нужно будет проявлять дипломатичность и такт, чтобы максимально использовать щекотливую ситуацию на работе. Ваши успешные переговоры также могут значительно продвинуть вашу карьеру. Добавим, что Водолеев в октябре атакует лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы можете захотеть действовать импульсивно и опрометчиво из-за приступа гнева. Но звезды советуют вам сохранять рассудок устойчивым и мыслить здраво. У вас есть способность к общению, и вы должны использовать это в свою пользу. К концу дня есть вероятность серьезной финансовой выгоды.