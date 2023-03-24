Жизнь кардинально изменится: судьбоносные события ожидают четверку знаков Зодиака в ближайшие 20 лет

Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи могут готовиться к метаморфозам как в карьере, так и в любви

C 23 марта 2023 года, вскоре после мартовского новолуния, планета Плутон вошла в знак Водолея на долгий период 20 лет, то есть до 2043 года. Астрологи утверждают, что этот транзит изменит жизнь четверки знаков Зодиака.

По словам астрологов, к судьбоносным переменам в ближайшие два десятилетия могут готовиться Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Важные события звезды предвещают как в карьере, так и в личных отношениях, пишет stylecaster.

Телец

Плутон в Водолее встряхнет вашу карьеру и репутацию в целом. Вы можете отказаться от определенных карьерных путей и несбыточных мечтаний, которые не складываются так, как вы надеялись. В начале этого транзита возможны определённые неудачи или уход от ряда ваших принципов. Плутон разрушает, прежде чем создать, поэтому для достижения успеха придется отпустить многое. Звучит пугающе, однако этот период подарит шанс получить деньги, власть и славу, если вы готовы вступить в совершенно новый карьерный виток. Помните: Плутон буквально означает "богатство" на греческом языке. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

Лев

Транзит окажет влияние на сферу личной жизни. В течение следующих 20 лет Плутон заставит вас считаться со скелетами в шкафу, особенно если они мешают вам создать по-настоящему крепкое и здоровое партнерство. Плутон в Водолее может привести к серьезным взлетам и падениям в вашей личной и социальной жизни, но это не обязательно плохо. Готовьтесь к тому, что люди откроют вам свою истинную сущность. Во время этого транзита ваши истинные друзья и союзники раскроют себя так же, как и ваши ненавистники и тайные враги. К 2043 году есть шанс выстроить крепкий союз и избавиться от случайных людей в вашем кругу общения. И, кстати, этот транзит также может познакомить вас с богатыми партнерами, любовниками и друзьями с хорошими связями! Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Приготовьтесь к серьезным переменам, потому что Плутон в Водолее здесь, чтобы пролить свет на самые пыльные уголки вашей личной жизни. Этот транзит заставит вас справиться с некоторыми семейными драмами и конфликтами. Придется в следующие 20 лет избавиться от вредных привычек, исцелиться от травм детства. Это звучит тяжело, и во многом так оно и есть, но результат того стоит. Позвольте Плутону в Водолее полностью изменить ваше представление о "доме", чтобы вы в результате обрели душевный комфорт. Вы также можете унаследовать деньги от родственников во время этого транзита! Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Приготовьтесь стать совершенно новой версией себя! К моменту окончания транзита вы можете почувствовать себя совсем другим человеком. В течение следующих 20 лет ваше внутренне "я" претерпит серьезные изменения. Благодаря этому вы почувствуете себя сильнее и подготовленнее, чтобы показать миру, кто вы на самом деле. Возможно, будет непросто прощаться со своей прежней личностью, этот процесс точно не произойдет в одночасье, но результат столь же захватывающий, сколь и пугающий. Ваша личность вот-вот станет трендом! Если кто-то и поведет мир в следующую эру истории, так это вы. С гороскопом для Водолея на сегодня ознакомьтесь на сайте.

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