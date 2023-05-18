"Поставим жирную точку с россиянами": экстрасенс ответил, в каком году Украина склонит оккупантов в капитуляции

Победа в любом случае будет за Украиной, отмечает астроэксперт

Украинский экстрасенс Дмитрий Дульский рассказал, что Украина имеет большие шансы одержать победу в широкомасштабной войне с россией в текущем году. Но в случае непрекращения боевых действий, они могут сосредоточиться на небольшой территории нашей страны.

Об этом астроэксперт заявил в интервью unian. По его словам, в 2023 году мы можем достигнуть определенных соглашений с россиянами. Это произойдет в основном из-за ограниченных ресурсов, которых оккупантам не хватит для повторения того, что было в прошлом году. Дульский заявил, что победа в любом случае будет за Украиной.

"Более того, мы даже можем склонить их (россиян — ред.) к капитуляции, выводу войск. То есть, у нас в этом году будут большие шансы. Я вижу, что 2024-й год будет мирным для нас. В это время мы должны поставить жирную точку с россиянами", — сказал экстрасенс.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.