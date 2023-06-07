Не дождетесь ни цветов без повода, ни завтрака в постель: мужчины этих знаков Зодиака не знают, что такое романтика

Романтические жесты — это не про них

Увы, но не всем девушками везет встретить "идеального" мужчину, который и на руках будет носить и цветы дарить. Некоторые представители сильного пола хоть и не романтики, но у них есть множество других преимуществ.

Астрологи назвали трех представителей зодиакальных созвездий, рожденные под которыми мужчины не являются романтиками. Гороскоп для Дев, Козерогов и Стрельцов — далее.

Дева

Представители этого знака точны и практичны, и никак не романтики. Зато на них женщины могут переложить часть домашних обязанностей, чтобы облегчить себе работу. Это могут быть простые обычные вещи вроде ухода за домашними растениями или ведения семейного бюджета. Плюс ко всему, это очень преданные мужчины, уважающие интересы своей половинки. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Романтику Козероги считают скучной, однако взамен от этого знака Зодиака каждая девушка получит искренность и верность обещаниям. Также они всегда преданы своей избраннице, хотя и не всегда демонстрируют свои чувства напоказ. Козероги хороши в зарабатывании денег, поэтому с ними вы будете на хорошей финансовой подушке. Гороскоп для Козерога на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Стрельцы очень свободолюбивы, и увязывать себя браком они не спешат. Однако при этом, это очень преданные люди. Стрельцы не против сходить в кино, развлечься в клубе или любом другом месте, они угостят вас ужином, однако на этом вся романтика закончится. Гороскоп для Стрельца на сегодня смотрите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мужчины становятся прекрасными отчимами. Для этих знаков Зодиака нет "чужих" детей.