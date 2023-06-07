Не дочекаєтеся ні квітів без приводу, ні сніданку в ліжко: чоловіки цих знаків Зодіаку не знають, що таке романтика

Романтичні жести – це не про них

На жаль, але не всім дівчатам щастить зустріти "ідеального" чоловіка, який і на руках носитиме і даруватиме квіти. Деякі чоловіки хоч і не романтики, але у них є безліч інших переваг.

Астрологи назвали трьох представників зодіакальних сузір’їв, народжені під якими чоловіки не є романтиками. Гороскоп для Дів, Козерогів та Стрільців — далі.

Діва

Представники цього знака точні та практичні, і аж ніяк не романтики. Натомість на них жінки можуть перекласти частину домашніх обов’язків, щоб полегшити роботу. Це можуть бути прості звичайні речі на кшталт догляду за домашніми рослинами чи ведення сімейного бюджету. Плюс до всього це дуже віддані чоловіки, які поважають інтереси своєї половинки. Гороскоп для Діви читайте на сайті.

Козеріг

Романтику Козероги вважають нудною, проте замість цього знаку Зодіаку кожна дівчина отримає щирість і вірність обіцянкам. Також вони завжди віддані своїй обраниці, хоч і не завжди демонструють свої почуття напоказ. Козероги хороші у зароблянні грошей, тому з ними ви будете на добрій фінансовій подушці. Гороскоп для Козерога сьогодні знайдете на сайті.

Стрілець

Стрільці дуже волелюбні, і ув’язувати себе шлюбом вони не поспішають. Однак при цьому це дуже віддані люди. Стрільці не проти сходити в кіно, розважитись у клубі чи будь-якому іншому місці, вони пригостять вас вечерею, проте на цьому вся романтика закінчиться. Гороскоп для Стрільця сьогодні дивіться на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоловіки стають чудовими вітчимами. Для цих знаків Зодіаку немає "чужих" дітей.