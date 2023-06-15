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Гороскоп на 16 июня: кого-то ждет успешный шопинг, а кого-то важная встреча

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 16 июня 2023 года
Гороскоп на 16 июня 2023 года. Фото Getty Images

День будет отмечен приятными событиями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Скорее всего, важные проекты будут продвигаться медленнее, чем вы рассчитывали. Не пытайтесь ускорить события, лучше немного сбавьте обороты и проведите спокойный день. Следите за тем, что говорите: есть вероятность нечаянно обидеть кого-то или пообещать то, что не сможете исполнить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Подумайте о вещах, которые устарели и не дают вам двигаться вперед. Сделайте переоценку своих идей, скорректируйте планы и обдумайте новые направления, по которым вы хотите развиваться. В личных отношениях полезно быть более инициативными и сделать важный шаг. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утром будет сложно сосредоточиться и принимать решения. Отложите все важные дела и встречи на вторую половину дня. 16 июня Близнецам захочется вступать в споры, отстаивать свою точку зрения. В жарких дискуссиях вам придется пожертвовать чем-то, поэтому не теряйте чувство реальности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный день для Раков. Многие дела будут решаться в вашу пользу, сложности удается преодолеть легко и быстро. Не откровенничайте с окружающими: можно наговорить лишнего и выдать чей-нибудь секрет. Также разговоры с малознакомыми людьми могут испортить вам настроение. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Старайтесь быть на виду, активно участвуйте в спорах и многолюдных встречах, рассказывайте о своих смелых планах или идеях. От крупных и дорогих покупок лучше отказаться, иначе вы будете разочарованы приобретением. Настраивайтесь на позитив, тогда многие вопросы решатся быстро.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Спешка и непродуманные действия могут привести к ошибкам, поэтому Девам надо быть осторожными в любых делах или решениях. Окружающие будут постоянно отвлекать от работы, и требовать вашего участия. Не отказывайте им в поддержке. Однако не вмешивайтесь в чужие ссоры.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стоит высказывать свое мнение или давать советы тем, кто этого не просит. Некоторые могут быть настроены агрессивно и ваши добрые намерения спровоцируют конфликт. 16 июня Весам лучше работать уединенно и сконцентрироваться на своих задачах. Удача будет на вашей стороне.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Работа будет более эффективной, если Скорпионы ограничат контакты и проведут день в уединении. В личной жизни тоже не все гладко: возможно, ваш партнер станет вас критиковать и выражать недовольство чем-либо. Поговорите с ним откровенно, расскажите о своих эмоциях и переживаниях, выслушайте его.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Крупные покупки для дома 16 июня будут полезными и практичными. Например, бытовая техника прослужит вам долго и не будет ломаться. Подходящий день для смены имиджа или своего внешнего вида. Эксперименты или нововведения будут удачными для Стрельцов и принесут им радостные моменты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обаяние Козерогов поможет им быстро получить желаемое и договориться даже с критически настроенными людьми. Окружающие могут поделиться с вами неверной информацией: проверяйте все факты, используйте другие источники, чтобы принять верное решение. Меньше времени тратьте на разговоры. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день важную роль играют встречи с новыми людьми. Водолеи могут встретить человека, который вскоре повлияет на их карьеру или будущее. Двигайтесь и работайте в комфортном для вас ритме, спешка не нужна. Советы или мнения окружающих не будут полезны, лучше прислушивайтесь к интуиции.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Найдите время и займитесь финансовыми вопросами. Подумайте, как уменьшить траты и найти дополнительный источник дохода. Общение будет полезным: Рыбы встретят важного для них человека. Распределяйте свое время и усилия рационально, чтобы продвигаться вперед во всех сферах деятельности.

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