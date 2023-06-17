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Гороскоп на 18 июня: день, когда важно взять судьбу в свои руки, чтобы достичь настоящего успеха

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 18 июня 2023 года
Гороскоп на 18 июня 2023 года. Фото Getty Images

Важно серьезно относиться к выполнению своих обязанностей — усилия не пропадут даром

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь избегать негативных ситуаций и не вовлекайтесь в споры. Избегайте общения с токсичными людьми и старайтесь быть более разумными, избегая мест, где накапливается отрицательная энергия. Пользуйтесь временем в уединении – это будет полезно для вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

18 июня вас ожидает насыщенный рабочий день, который раскрывает новые перспективы в сфере деловых возможностей. По мере приближения вечера можете получить важное сообщение. Обратите внимание на знаки Вселенной, которые могут произойти в любой форме — будь то реклама, попавшая на глаза, или случайная переписка.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологии рекомендуют серьезно относиться к выполнению своих обязанностей, как на работе, так и дома. Ваши усилия не пропадут даром. Вы получите шанс заняться делами, которые были отложены в долгий ящик, и успешно их завершить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Лучше всего начать свой день, занимаясь уборкой дома и организацией рабочего места. Поддерживая порядок и чистоту, вы будете чаще испытывать позитивные мысли и легче справляться с делами. Это воскресенье идеально подходит для творческих и интеллектуальных занятий. Отметим, что Ракам повезет в любви в начале лета.

Лев (23 июля — 23 августа)

Есть вероятность, что из прошлого может появиться человек, способный оказать влияние на текущие события жизни. Такой индивид может предложить недостающие связи или роман. Астрологи предупреждают быть осторожными с любыми призраками прошлого, поскольку они могут скрывать подвох.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Может возникнуть необходимость принять важное решение. Небольшая дисгармония ночных светил, поэтому важно проявить уверенность при принятии решений. Не следует отвлекаться на незначительные задачи в работе и делах. Главное — сосредоточиться на актуальных проблемах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это благоприятный день, чтобы послушать свою интуицию. Если вы уделите своим мыслям достаточно внимания, то сможете распознать знаки удачи и тщательно спланировать будущие успехи. Чтобы достичь полного результата, не стоит затрагивать проблемные темы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Необходимо грамотно маневрировать в потоке событий, подобном оживленному автомобильному движению. День насыщен, особенно утром, однако, соблюдая правила, можно избежать излишнего стресса. Если в списке дел есть важные мероприятия, лучше перенести их на более удобное время.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно помнить, что удача — это всего лишь готовность использовать свой шанс. Приближаются благоприятные события и лучше приложить усилия для достижения собственного счастья. Стремление к победе — вот что поможет преодолеть сомнения и взять судьбу в свои руки. Добавим, что мужчины-Стрельцы редко когда уступают своему партнеру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Существует риск совершить неприятную ошибку в деловых или межличностных делах. Для предотвращения этого следует больше полагаться на рациональное мышление, а не на интуицию. Очень важно начинать с простых задач и постепенно переходить к более сложным.

Водолей (20 января — 19 февраля)

18 июня представляется прекрасная возможность для занятий ремонтом, выполнения домашних дел, уборки и готовки. Людям, склонным к сентиментальности, может быть непросто. Этот день отлично подходит для планирования, установки новых целей и постановки задач.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможно возникнут некоторые недоразумения среди ваших коллег и близких. Чтобы избежать конфликтов, старайтесь находить компромиссы. Если в это воскресенье вы поссоритесь со второй половинкой, потом будет очень сложно достичь примирения. Кстати, Рыбам очень повезет этим летом.

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