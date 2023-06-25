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Гороскоп на 26 июня: кому-то поможет интуиция, а кому-то - шопинг

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 26 июня 2023 года
Гороскоп на 26 июня 2023 года. Фото Getty Images

Позитивный настрой поможет преодолеть все трудности

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Посвятите время домашним делам. Отличный день для занятий уборкой, стиркой, мытьем посуды и готовкой. Лучше всего делать все это вместе с вашими близкими. Вечером вы можете насладиться развлечениями и заняться своими хобби. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды предвещают благоприятные условия, которые позволят вам показать свои способности и заложить фундамент для будущего успеха. Принимайтесь за самые сложные задачи, таким образом вы сможете проявить свой профессионализм, что поможет вам продвинуться по ступенькам самореализации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день предоставляет отличную возможность для покупок. Избегайте чрезмерного напряжения на работе, следите за своим физическим и психическим здоровьем, и старайтесь ложиться спать вовремя. Перед сном стоит обязательно расслабиться и воздержаться от просмотра телевизора.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ждут приятные неожиданности со стороны ночных светил. Возможно, в этот понедельник вы получите неожиданный доход и встретите интересных людей. Астрологи предупреждают, что вечером вы можете почувствовать усталость.

Лев (23 июля — 23 августа)

Незначительные недоразумения могут привести к серьезным последствиям в будущем, и будет трудно остановить этот процесс. Важно сосредоточиться на достижении внутренней гармонии: уделить внимание психологической стороне, проанализировать внутренние проблемы и избавиться от отрицательных эмоций. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многие будут сталкиваться с множеством трудностей как на работе, так и в личной жизни. Важно помнить не опускать руки и не отчаиваться перед неприятностями. Позитивный настрой и способность находить необычные решения помогут преодолеть все трудности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Следует уделить внимание своей внешности и уходу за ней, ментальным задачам. Если у вас есть время заняться собой, не упускайте эту возможность: это поможет существенно укрепить ваше биополе и иммунную систему, а также предотвратить простуду.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваша внутренняя мощь приведет вас к желаемым целям. Сейчас очень важно не смотреть назад и сосредоточиться на настоящем: оно ждет тех, кто принимает смелые и решительные действия. Не стоит действовать наугад, это приведет к проблемам, а не к победам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Готовьтесь к неожиданностям и имейте план "Б". Возможно, 26 июня произойдут непредвиденные обстоятельства, которые помешают осуществлению задуманных планов. Не стоит ожидать спокойствия и безмятежности. Ночные светила находятся в несогласии, поэтому ваше настроение будет подвержено переменам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Может произойти повышенное внимание к вам противоположного пола. Также могут связаться дальние родственники и старые друзья. В этот день все новые проекты и начинания будут успешными. Проявляйте активность и верьте в себя, даже если кто-то будет критиковать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Интуиция может помочь найти выход из трудной ситуации. В отношениях следует избегать чрезмерности. Не нужно проводить рядом с любимым человеком или в его поисках все время. Занятия делами и работа помогут отвлечься от тревог и беспокойств.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила улучшат интуицию, память и скорость мышления. Это дает возможность провести день в обучении. Кроме того, творческая деятельность будет иметь выдающийся прогресс. Внутренняя сила приведет вас к нужным рубежам. Добавим, что Рыбы — самый добрый среди знаков Зодиака.

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