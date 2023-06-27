Гороскоп на 28 июня: кого-то ждет успешный шопинг, а кого-то интересные встречи и знакомства

День подходит для планирования будущих дел, расстановки приоритетов.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будет лучше, если вы сконцентрируете свое внимание на одном важном деле и не будете отвлекаться на мелкие рутинные вопросы. Подходите к проблеме креативно, включайте фантазию. Чтобы сохранить работоспособность, переключайтесь на приятные дела, делайте перерывы. Можно совершать крупные покупки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вас куда-то пригласили, обязательно соглашайтесь. Интересные встречи, новые знакомства, посещение необычных мест пойдут Тельцам на пользу и откроют возможности, которых раньше не было. Можно купить недорогую, но нужную вещь, побаловать себя небольшим подарком. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если есть возможность, перенесите скучные или неприятные дела на другой день, и занимайтесь тем, что вас по-настоящему увлекает и приносит удовольствие. Также день подходит для расслабления и восстановления сил. Однако поддаваться приступам лени 28 июня звезды все же не советуют.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сохраняйте дружелюбный настрой и хорошее настроение на протяжении всего дня. Ракам предстоит много встреч, общения и, возможно, придется принимать посетителей у себя дома. Поделитесь своими планами или новыми идеями с опытными коллегами: их советы или комментарии будут полезны. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

С помощью обаяния Львы легко добиваются желаемого и заводят новые полезные знакомства. Постарайтесь быть милыми и вежливыми с окружающими, не спорьте, ищите компромисс, тогда вы получите все, чего хотите. Больше доверяйте своему партнеру: позвольте ему решать домашние или личные вопросы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Общение для Дев будет проходить сложно, оппоненты пытаются навязать свою точку зрения и не хотят находить компромиссное решение. Поэтому лучше работать индивидуально, ограничив контакты. Разберитесь в своих отношениях, избавьтесь от того, что тянет вас назад и не дает развиваться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Даже с любимыми людьми Весам будет сложно найти общий язык. Эмоции переполняют вас, поэтому контролируйте свои слова и действия, чтобы не спровоцировать серьезную ссору. День подходит для исправления ошибок прошлого или для завершения отложенных ранее дел.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Слишком активная деятельность может негативным образом отразиться на самочувствии Скорпионов. Найдите баланс между работой и отдыхом, не допускайте перенапряжения. Отложите по возможности новые дела или проекты: ваш энтузиазм может быстро иссякнуть, и дело останется незаконченным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Несмотря на то, что общаться с окружающими Стрельцам будет легко, им нужно внимательно относиться к тому, что они говорят. Есть шанс обидеть собеседника слишком прямолинейной информацией, или выдать какой-нибудь секрет. Поговорите со своей половинкой о ваших совместных планах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обращайте внимание на знаки судьбы, пытайтесь их понять и использовать в своих интересах. Неожиданные обстоятельства, новые факты или неформальное общение могут дать Козерогам ответ на важные вопросы. Старайтесь спокойнее реагировать на происходящее, не переживайте зря. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Все предложения, сделанные вам в этот день, могут принести хороший доход или продвинуть вас по карьерной лестнице. Не отказывайтесь от них, даже если на первый взгляд они кажутся сомнительными. 28 июня проблемы решатся быстрее, если вы заручитесь поддержкой близких или коллег.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Справиться с множеством дел и задач 28 июня поможет тщательно составленный план. Так вы успеете больше и ничего не упустите из вида. Спешка может привести к просчетам, поэтому работайте в своем ритме, не пытайтесь сделать больше, чем вы можете. Помогите советом и поддержите своих родных: это придаст сил вам самим.