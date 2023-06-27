Гороскоп на 28 червня: на когось чекає успішний шопінг, а на когось цікаві зустрічі та знайомства

День підходить для планування майбутніх справ, розміщення пріоритетів.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Буде краще, якщо ви зосередите свою увагу на одній важливій справі і не відволікатиметеся на дрібні рутинні питання. Підходьте до проблеми креативно, вмикайте фантазію. Щоб зберегти працездатність, перемикайтеся на приємні справи, робіть перерви. Можна робити великі покупки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо вас запросили кудись, обов’язково погоджуйтесь. Цікаві зустрічі, нові знайомства, відвідування незвичайних місць підуть Тельцям на користь та відкриють можливості, яких раніше не було. Можна купити недорогу, але потрібну річ, потішити себе невеликим подарунком. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо є можливість, перенесіть нудні або неприємні справи на інший день, і займайтеся тим, що вас по-справжньому захоплює та приносить задоволення. Також день підходить для розслаблення та відновлення сил. Однак піддаватися нападам лінощів 28 червня зірки все ж таки не радять.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зберігайте доброзичливий настрій та гарний настрій протягом усього дня. Раки мають багато зустрічей, спілкування і, можливо, доведеться приймати відвідувачів у себе вдома. Поділіться своїми планами чи новими ідеями з досвідченими колегами: їхні поради чи коментарі будуть корисними. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

За допомогою чарівності Лева легко домагаються бажаного та заводять нові корисні знайомства. Постарайтеся бути милими та ввічливими з навколишніми, не сперечайтесь, шукайте компроміс, тоді ви отримаєте все, чого хочете. Більше довіряйте своєму партнерові: дозвольте йому вирішувати домашні чи особисті питання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Спілкування для Дів проходитиме складно, опоненти намагаються нав’язати свою точку зору і не хочуть знаходити компромісне рішення. Тому краще працювати індивідуально, обмеживши контакти. Розберіться у своїх відносинах, позбавтеся того, що тягне вас назад і не дає розвиватися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Навіть з улюбленими людьми Терезам буде складно порозумітися. Емоції переповнюють вас, тому контролюйте свої слова та дії, щоб не спровокувати серйозну сварку. День підходить для виправлення помилок минулого або завершення відкладених раніше справ.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Занадто активна діяльність може негативно позначитися на самопочутті Скорпіонів. Знайдіть баланс між роботою та відпочинком, не допускайте перенапруги. Відкладіть по можливості нові справи або проєкти: ваш ентузіазм може швидко вичерпатися, і справа залишиться незакінченою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Попри те, що спілкуватися з навколишніми Стрільцями буде легко, їм потрібно уважно ставитись до того, що вони говорять. Є шанс образити співрозмовника надто прямолінійною інформацією, або видати якийсь секрет. Поговоріть зі своєю половинкою про ваші спільні плани.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Звертайте увагу на знаки долі, намагайтеся їх зрозуміти та використати у своїх інтересах. Несподівані обставини, нові факти чи неформальне спілкування можуть дати Козерогам відповідь на важливі питання. Намагайтеся спокійніше реагувати на те, що відбувається, не переживайте дарма. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Всі пропозиції, зроблені вам у цей день, можуть принести хороший дохід або просунути вас кар’єрними сходами. Не відмовляйтеся від них, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються сумнівними. 28 червня проблеми вирішаться швидше, якщо ви заручитеся підтримкою близьких чи колег.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Впоратися з безліччю справ та завдань 28 червня допоможе ретельно складений план. Так ви встигнете більше і нічого не пропустіть з поля зору. Поспіх може призвести до прорахунків, тому працюйте у своєму ритмі, не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете. Допоможіть порадою та підтримайте своїх рідних: це надасть сил вам самим.