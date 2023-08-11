Гороскоп на 12 августа: хороший день, чтобы искать любовь, сделать дорогостоящую покупку и пригласить гостей

Вдумчивость и осторожность станут важнейшими условиями успеха в эту субботу

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У вас найдется значительный потенциал и стремление заниматься чем-то значимым. Астрологи рекомендуют не тратить энергию и время на мелочи. Постарайтесь направить свои усилия на достижение успеха в том, что действительно вызывает ваш интерес.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В данное время увеличьте усилия, чтобы выделить существенное от поверхностного. Это шаг способствует адекватной установке жизненных приоритетов и осознанию оптимального курса дальнейших действий. Избегайте принятия советов от окружающих. Тельцы — главные везунчики августа 2023 года.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Необузданное желание достичь успеха может вызвать утрату доверия со стороны товарищей и союзников. Достижение целей не следует осуществлять за счет обмана и коварства. Следует приступать к решению актуальных проблем в первую очередь, оставляя более значимые вопросы на второй план.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличное время для поиска второй половинки. Важно принять инициативу в свои руки и проявить больше активности. Следует доверять своей интуиции и внутреннему чувству. Этот день благоприятен для значительных и дорогостоящих покупок, а также для приема гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Важную роль будут играть личный авторитет и удача, на которые можно полагаться. Не все события дня будут идеальными. Если кто-то оскорбит ваше самоуважения, это может побудить к злоупотреблению своим положением. Лучше избегать безрассудности и действовать только в случае крайней необходимости. Львам скоро повезет в любви.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи подчеркивают важность не упускать из виду никаких деталей. Каждая мелкая составляющая, каждое услышанное или произнесенное слово имеют значение. Ночные светила благоприятно расположены для путешествий, экскурсий и новых знакомств. Вероятны непредвиденные изменения, поэтому потребуется вносить корректировки в планы. Девам придется бороться с прошлым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила облегчат вам взаимодействие с окружающими людьми. Возможно, легче будет отыскать вторую половинку, принять участие в интервью. Основная и главная задача — устоять перед соблазнами. В эту субботу не время расслабляться и лениться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В новых начинаниях встретятся препятствия со стороны ночных светил. Ваше настроение будет непостоянным, так же как и мотивация. Жизнь будет напоминать аттракцион "горки". Не следует сильно реагировать на негативные проявления из окружающего мира. Не беспокойтесь о мелочах и не бойтесь проявлять доброту.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Можно заняться задачами, с которыми можно справиться в одиночку. Астрологи подсказывают вложить максимальные усилия в очищение восприятия от вымышленного: не стоит доверять неясным обещаниям, многозначным намекам, двусмысленным предложениям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Важнейшим принципом 12 августа является неспешность. Для достижения успеха, особенно в финансовой сфере, необходимы внимательность и осторожность. В области личных отношений лучше избегать конфликтов в публичных местах, так как они могут вызвать серьезные трудности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ожидается насыщенный график: задачи по дому, работа, общение и дела, требующие концентрации. Поэтому важно уравновешивать нагрузку. Активный отдых будет полезен: даже после напряженного дня можно поднять настроение с помощью увлекательного фильма или освежиться контрастным душем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Людям с этим знаком Зодиака, проявляющим осторожность, в субботу может улыбнуться удача. У вас есть шанс отыскать путь, ведущий к значительным финансовым достижениям. Однако касаясь любовных отношений, лучше воздержаться от рисков.