Гороскоп на 19 августа: кого-то ждут перемены в жизни, а кого-то - долгожданный отдых

Посвятите день или хотя бы вечер расслабляющему отдыху, встречам с друзьями.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день, когда обстоятельства складываются в вашу пользу. Овнам будет по силам сдвинуть с мертвой точки самые трудные проекты, поэтому не бойтесь проблем и приступайте к делу. Деловые переговоры или встречи также дадут хорошие результаты. Прислушивайтесь к советам родных.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваши советы и участие нужны будут многим людям, поэтому уделите время каждому, однако, не забывая о своих собственных делах и обязанностях. Некоторые интересные идеи Тельцов не будут оценены 19 августа. Проявите терпение, вскоре отношение к вам поменяется. Изучайте новую информацию, она вам пригодится. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Общаться будет легко и приятно: пользуйтесь удачным моментом и налаживайте новые полезные связи. Близнецы могут найти новых единомышленников, заинтересовать своими идеями окружающих. Не распыляйте силы и время на многие мелкие задачи, займитесь чем-то одним.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если вы давно хотели закончить отношения или изменить приоритеты в своей жизни, то это подходящий для этого день. Только проявите деликатность и не делайте того, о чем можно вскоре пожалеть. На работе Раки получат похвалу начальства или финансовое вознаграждение. Вечером займитесь спортом. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многочисленные интересные идеи придут в голову Львам. Чтобы ничего не забыть, записывайте их: в ближайшее время вам представится шанс для реализации. Обсуждения и разговоры с начальством и коллегами 19 августа помогут вашему профессиональному росту и укрепят деловые связи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам будет свойственна решительность и упорство. Не сидите дома, выбирайте сложные задачи, и смело идите к своей цели. Новые знакомства могут быть полезны в карьерном росте Дев. Не реагируйте слишком эмоционально на возникающие проблемы: неосторожно сказанное слово испортит отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Первая половина дня больше подходит для расслабления и отдыха. Постепенно входите в рабочий ритм, важные вопросы лучше перенести на вечернее время, когда вы будете более собраны и внимательны. С осторожностью относитесь к предложениям, которые вам сделают: можно многое потерять.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваше обаяние и шарм будут на высшем уровне. Не упустите момент, используйте их в трудных переговорах или спорах. Скорпионам будет легко убедить собеседника и добиться желаемого. При работе над сложными проектами полезно общаться с коллегами, спрашивать их мнения и прислушиваться к советам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды советуют проявлять активность в делах и добиваться своих целей. Удачный день для Стрельцов: они могут плодотворно заниматься сложными и важными задачами. В личных отношениях могут быть конфликтные ситуации: кто-то уже долгое время пользуется вашим расположением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Происходящее может вдохновить Козерогов на какой-то смелый поступок. Избавьтесь от вещей или мыслей, которые постоянно тянут вас в прошлое, мешают думать позитивно. Ваша активность на рабочем месте будет оценена начальством, возможно получить поощрение. Не давайте в долг. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Последние несколько дней были напряженными и загруженными; пришло время немного расслабиться и подумать о собственных нуждах. Займитесь интересными делами, проведите время с близкими людьми: им нужна ваша поддержка и внимание. Мелочи 19 августа будут важны, не пренебрегайте ими.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Домашние хлопоты и заботы помогут Рыбам снять стресс и восстановить душевное равновесие. Устройте уборку, выбросите вещи, которые устарели и только занимают место. Также это подходящий день для веселой вечеринки или приема гостей. Посвятите время отдыху, впереди вас ждут важные перемены.