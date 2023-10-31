Какие знаки Зодиака подходят Близнецам, а от кого бежать подальше: советы астрологов

Гороскоп для Близнецов на совместимость

Близнецы, которым часто приписывают двойственность натуры, являются воздушным знаком. Ими управляет планета Меркурий и, как и их символ, они многогранны и энергичны. Поэтому астрологи считают, что Близнецы не подходят Козерогам и другим земным знакам. Ведь одна их сторона очень общительна и может быть душой компании, одним из самых веселых знаков Зодиака в кругу друзей.

Тогда как другая их сторона может быть более интровертной и частной, требуя времени в одиночестве. Астрологи рассказали, с каким знаком Зодиака совместимы Близнецы в любви и жизни, а с кем не очень.

С кем совместимы Близнецы — лучшие пары

В целом Близнецам наиболее подходят остальные воздушные знаки — Водолей и Весы. Возможно, из-за их более спокойного характера и всеобщей открытости. Также они совместимы со знаками Огня — Овном, Львом и Стрельцом. Их астрологические характеристики хоть и противоположны, но они гармонично дополняют друг друга.

"Воздушные знаки могут подпитывать огненные знаки гениальными идеями и интеллектуальной стимуляцией. Тогда как огненные знаки помогают задействовать умственную энергию воздушных знаков", — объясняет астролог и автор книги "Звезды внутри вас" Джулиана Маккарти.

С кем не совместимы Близнецы — худшие пары

Менее совместимы Близнецы, как правило, со стихией Земли — Козерогом, Тельцом и Девой. Рожденные под этими знаками обычно более жесткие и консервативные в своем образе мышления. Они поддерживают более прагматичную структуру жизни и традиции, которые резко контрастируют с веселым и даже несколько легкомысленным знаком Близнецов.

Кроме того, Близнецы не могут быть идеальным партнером для эмоциональных и чувствительных водных знаков — Раков, Скорпионов и Рыб. Знаки стихии Воды больше требуют эмоциональной связи и душевного комфорта, а Близнецы — движения и энергии.

Конечно, если вы Близнецы и встречаетесь с земным или водным знаком, или принадлежите к ним, это не значит, что ваш союз потерпит крах. Каждые отношения уникальны, поэтому не позволяйте астрологическим прогнозам и обобщенным показателям совместимости влиять на здоровые и приятные отношения.

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