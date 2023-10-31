Які знаки Зодіаку підходять Близнюкам, а від кого бігти подалі: поради астрологів

Гороскоп для Близнюків на сумісність

Близнюки, яким часто приписують двоїстість натури, є повітряним знаком. Ними керує планета Меркурій і, як і їхній символ, вони багатогранні та енергійні. Тому астрологи вважають, що Близнюки не підходять Козерогам та іншим земним знакам. Адже одна їхня сторона дуже товариська і може бути душею компанії, одним із найвеселіших знаків Зодіаку в колі друзів.

Тоді як інша їхня сторона може бути більш інтровертною та приватною, вимагаючи часу на самоті. Астрологи розповіли, з яким знаком Зодіаку сумісні Близнюки у коханні та житті, а з ким не дуже.

З ким сумісні Близнюки — найкращі пари

Загалом Близнюкам найбільше підходять інші повітряні знаки — Водолій і Терези. Можливо, через їхній спокійніший характер і загальну відкритість. Також вони сумісні зі знаками Вогню – Овном, Левом та Стрільцем. Їхні астрологічні характеристики хоч і протилежні, але вони гармонійно доповнюють один одного.

"Повітряні знаки можуть підживлювати вогняні знаки геніальними ідеями та інтелектуальною стимуляцією. Тоді як вогняні знаки допомагають долучити розумову енергію повітряних знаків", — пояснює астролог і автор книги "Зірки всередині вас" Джуліана Маккарті.

З ким не сумісні Близнюки — найгірші пари

Менш сумісні Близнюки, як правило, зі стихією Землі — Козерогом, Тельцем та Дівою. Народжені під цими знаками зазвичай більш жорсткі та консервативні у своєму образі мислення. Вони підтримують прагматичнішу структуру життя і традиції, які різко контрастують з веселим і навіть дещо легковажним знаком Близнюків.

Крім того, Близнюки не можуть бути ідеальним партнером для емоційних та чутливих водних знаків — Раків, Скорпіонів та Риб. Знаки стихії Води більше потребують емоційного зв’язку та душевного комфорту, а Близнюки — руху та енергії.

Звичайно, якщо ви Близнюки та зустрічаєтеся із земним або водним знаком, або належите до них, це не означає, що ваш союз зазнає краху. Кожні стосунки унікальні, тому не дозволяйте астрологічним прогнозам та узагальненим показникам сумісності впливати на здорові та приємні стосунки.

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