Финансовый гороскоп Таро на неделю: Скорпионов ждут растраты, а Близнецов, - премия

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Третья неделя ноября в 2023 году многим принесет возможности улучшить свою карьерную, жилищную и финансовую ситуацию, однако у некоторых знаков Зодиака ожидаются потери и огорчения, связанные с деньгами.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.

Телец — Девятка мечей

На следующей неделе Ваши финансы могут начать петь романсы, и Вы можете почувствовать тоску и волнение из-за денег. Также в ближайшее время Вас могут обмануть в чем-то, связанном с финансами.

Близнецы — Восьмерка жезлов

Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Рак — Двойка жезлов

Перед Вами могут возникнуть трудновыполнимые профессиональные задачи, и потому правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами. В вопросе денег в целом будет все стабильно неплохо.

Лев — перевернутый Туз мечей

На этой неделе Вам может показаться, что простые задачи отнимают у Вас больше времени и сил, чем обычно. Берегите себя и не переусердствуйте. А если ранее Вы кого-то обидели, — скоро возможно доведется расплатиться за это.

Дева — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Весы — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Скорпион — перевернутая Четверка пентаклей

Вас ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального.

Стрелец — Император

Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости.

Козерог — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Водолей — Рыцарь жезлов

Следующая неделя предоставит Вам возможность резко изменить жизнь к лучшему в материальном плане. Возможно, подвернется выгодная вакансия.

Рыбы — Двойка пентаклей

Это неоднозначная карта в финансовом плане. Если у Вас есть проблемы с деньгами, то скоро можете получить прибыль. Однако если с деньгами наоборот было все хорошо, то положение может скоро ухудшиться.