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Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають розтрати, а Близнюків — премія

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 листопада 2023 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 листопада 2023 року. Фото Freepik

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Третій тиждень листопада у 2023 році багатьом принесе можливості покращити свою кар’єрну, житлову та фінансову ситуацію, проте деякі знаки Зодіаку мають очікувати на втрати та прикрощі, пов’язані з грошима.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні мапа каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.

Телець — Дев’ятка мечів

Наступного тижня Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.

Близнюки — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Рак — Двійка жезлів

Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, тому правильно розраховуйте свої сили і залишайтеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей загалом буде все стабільно непогано.

Лев — перевернений Туз мечів

На цьому тижні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай. Бережіть себе і не перестарайтеся. А якщо раніше Ви когось образили, — незабаром доведеться розплатитися за це.

Діва — Путівник

Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Терези — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Скорпіон — перевернута Четвірка пентаклів

На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.

Стрілець — Імператор

Імператори не бідують, і Ви разом з ним можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості.

Козоріг — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Водолій — Лицар жезлів

Наступний тиждень надасть Вам можливість різко змінити життя на краще у матеріальному плані. Можливо, надійде вигідна вакансія.

Риби — Двійка пентаклів

Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.

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