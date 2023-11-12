Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають розтрати, а Близнюків — премія
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Третій тиждень листопада у 2023 році багатьом принесе можливості покращити свою кар’єрну, житлову та фінансову ситуацію, проте деякі знаки Зодіаку мають очікувати на втрати та прикрощі, пов’язані з грошима.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні мапа каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.
Телець — Дев’ятка мечів
Наступного тижня Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.
Близнюки — Вісімка жезлів
Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.
Рак — Двійка жезлів
Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, тому правильно розраховуйте свої сили і залишайтеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей загалом буде все стабільно непогано.
Лев — перевернений Туз мечів
На цьому тижні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай. Бережіть себе і не перестарайтеся. А якщо раніше Ви когось образили, — незабаром доведеться розплатитися за це.
Діва — Путівник
Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.
Терези — перевернутий Світ
У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.
Скорпіон — перевернута Четвірка пентаклів
На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.
Стрілець — Імператор
Імператори не бідують, і Ви разом з ним можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості.
Козоріг — Четвірка жезлів
Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.
Водолій — Лицар жезлів
Наступний тиждень надасть Вам можливість різко змінити життя на краще у матеріальному плані. Можливо, надійде вигідна вакансія.
Риби — Двійка пентаклів
Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.