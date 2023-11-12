Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають розтрати, а Близнюків — премія

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Третій тиждень листопада у 2023 році багатьом принесе можливості покращити свою кар’єрну, житлову та фінансову ситуацію, проте деякі знаки Зодіаку мають очікувати на втрати та прикрощі, пов’язані з грошима.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні мапа каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.

Телець — Дев’ятка мечів

Наступного тижня Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.

Близнюки — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Рак — Двійка жезлів

Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, тому правильно розраховуйте свої сили і залишайтеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей загалом буде все стабільно непогано.

Лев — перевернений Туз мечів

На цьому тижні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай. Бережіть себе і не перестарайтеся. А якщо раніше Ви когось образили, — незабаром доведеться розплатитися за це.

Діва — Путівник

Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Терези — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Скорпіон — перевернута Четвірка пентаклів

На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.

Стрілець — Імператор

Імператори не бідують, і Ви разом з ним можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості.

Козоріг — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Водолій — Лицар жезлів

Наступний тиждень надасть Вам можливість різко змінити життя на краще у матеріальному плані. Можливо, надійде вигідна вакансія.

Риби — Двійка пентаклів

Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.