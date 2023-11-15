Таких сразу четыре: этим знакам Зодиака вот-вот круто повезет с деньгами

Удача может просто свалиться на них

Середина ноября в 2023 году для многих ознаменуется проблемами, однако представителям сразу четырех знаков Зодиака это время принесет массу возможностей.

Речь идет про таких знаков как Близнецы, Стрелец, Козерог и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 13 по 19 ноября включительно.

Близнецам выпала Восьмерка жезлов

Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Стрельцам выпал Император

Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости.

Козерогам выпала Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Водолеям выпал Рыцарь жезлов

В ближайшее время у Вас появится возможность резко изменить жизнь к лучшему в материальном плане. Возможно, подвернется выгодная вакансия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре в любовном плане.