Таких сразу четыре: этим знакам Зодиака вот-вот круто повезет с деньгами
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Удача может просто свалиться на них
Середина ноября в 2023 году для многих ознаменуется проблемами, однако представителям сразу четырех знаков Зодиака это время принесет массу возможностей.
Речь идет про таких знаков как Близнецы, Стрелец, Козерог и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 13 по 19 ноября включительно.
Близнецам выпала Восьмерка жезлов
Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.
Стрельцам выпал Император
Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости.
Козерогам выпала Четверка жезлов
Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.
Водолеям выпал Рыцарь жезлов
В ближайшее время у Вас появится возможность резко изменить жизнь к лучшему в материальном плане. Возможно, подвернется выгодная вакансия.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре в любовном плане.