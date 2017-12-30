Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2017: все знаки зодиака

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Овен

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска или нововведений.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Телец

Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием импульса, эмоции, гнева. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Просто плывите по течению.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Близнецы

Сложный день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Рак

День у Рака будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно!

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Лев

Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Дева

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Активизируются партнерские отношения. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Свободное время лучше посвятить творчеству. Большое значение для душевного комфорта будет иметь эмоциональная обстановка в семье.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Весы

Ставьте перед собой конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений и не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Скорпион

Сегодня отнеситесь внимательно к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможны успешные переговоры и заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь. В личных отношениях намечается сдвиг в лучшую сторону. Не упустите возможности исправить свои ошибки.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Стрелец

В этот день проявляйте инициативу, не проводите время впустую. Идет удачный период для получения новых знаний, поиска информации, деловых встреч, дружеского общения. Даже если вы проявите некоторую расточительность, это серьезно не ударит по вашему бюджету.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Козерог

Сегодня Козерог может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, сегодня вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает! Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Водолей

Продолжается удачный период. Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед - прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут вам разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Гороскоп на 30 декабря 2017 - Рыбы

Вероятно, что вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту. Будьте готовы к серьезным проблемам в конце недели.