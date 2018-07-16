Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 16 июля 2018 Овен

Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль. Возможно, перед вами откроются новые перспективы. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Не беспокойтесь – болезнь не будет продолжаться долго.

Гороскоп на 16 июля 2018 Телец

Сегодняшний успех на работе будет зависеть от Вашей внимательности и сосредоточенности. Благо, что Вы сумеете с этим замечательно справиться и успешно завершить все начатые дела! Сегодняшний день обещает множество насыщенных событий на любовном фронте. Это касается как одиноких представителей знака, так и семейных Тельцов.

Гороскоп на 16 июля 2018 Близнецы

Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятно великое множество критических ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Гороскоп на 16 июля 2018 Рак

Наступившее утро может поставить тебя в некоторое странное положение. Не предавайся раздумьям о прошлом, и тогда все будет так, как ты хочешь. Вечер стоит провести в тишине и спокойствии, хорошо бы немного расслабиться. Жди женщину с радостными новостями. День может оказаться достаточно прибыльным. Но для того, чтобы он принес реальный доход, тебе предстоит много потрудиться и посуетиться. Помни о том, что твой успех прямо пропорционален твоим усилиям и способности быстро принимать правильное решение в нужном месте в нужное время.

Гороскоп на 16 июля 2018 Лев

День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни. Звезды рекомендуют закончить все дела, которые вы по каким-либо причинам откладывали. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Мужчин-Львов ждет встреча с интересным человеком. Возможно возобновление прерванных отношений с давней симпатией. Для женщин-Львов будут успешны обращения в органы власти, к начальству, домашние хлопоты или устройство быта.

Гороскоп на 16 июля 2018 Дева

Девы, вас ждут очень большие перемены. И все к лучшему! Сегодня судьба будет посылать Вам знаки, на которые стоит непременно обратить внимание. Эти знаки помогут Вам принять наиболее правильные решения, касающиеся Вашего будущего, которое обещает быть весьма благополучным. В деловых вопросах Вам также стоит положиться на собственную интуицию. Благоприятный период для смены места работы.

Гороскоп на 16 июля 2018 Весы

Денежные вопросы непредсказуемы. Идеальный день для воплощения новых творческих идей, которые давно имеют место быть в твоей голове, но выхода которым ты все еще не даешь, поскольку опасаешься, что кое-кто из твоих недоброжелателей может вставить тебе палки в колеса, а ты упадешь и сильно ударишься. Отличный день и для неординарного решения накопившихся проблем. Отнесись внимательнее к своему гардеробу. В этот день следует предпочесть одежду строгих цветов. Сегодня, активизировав все свои ресурсы, получится решить некоторые проблемы материального характера, но зарабатывать деньги придется упорным трудом.

Гороскоп на 16 июля 2018 Скорпион

Прекрасное время для того, чтобы сменить обстановку. Звезды благоприятствуют дальним поездкам, путешествиям и командировкам. Вдали от дома Вы наберетесь новых впечатлений и эмоций, которые Вам сейчас так необходимы. В отношениях с любимым человеком Вас ожидает полное взаимопонимание. А те, кто находится в активном поиске, может быть, встретят подходящего человека в пути.

Гороскоп на 16 июля 2018 Стрелец

Сегодня, впрочем, как и всегда, ударный труд не должен мешать твоему отдыху, ты не ломовая лошадка, способная вытянуть на себе весь груз работы по дому или на том предприятии, на котором ты числишься. Будь осторожна в общении с родственниками, возможны разочарования и взаимные обвинения. Тебе могут предоставить ложную информацию или на ход твоих дел могут повлиять события, непонятные тебе и окружающим. Постарайся не обращать внимание на советы всяческих "доброжелателей" относительно твоих финансовых дел. Постарайся не поддаться искушению - риск не оправдает себя.

Гороскоп на 16 июля 2018 Козерог

Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее заключенные сегодня сделки обещают оказаться доходными.

Гороскоп на 16 июля 2018 Водолей

В этот день не бойся показывать свою независимость. Не будь слишком предвзята! Ощущение независимости прекрасно, если оно не отравляет жизнь твоим близким. Обсуждение самых острых вопросов стоит отложить на вечер. Сегодня неплохой день для того, чтобы завести новый почтовый ящик. Ты будешь чувствовать раздражение от присутствия определенных лиц, но ты не в силах изменить эту ситуацию.

Гороскоп на 16 июля 2018 Рыбы

Сегодня вы можете сталкиваться с проблемой взаимоотношений с окружающими. Молодые Рыбы с большим трудом смогут преодолевать навалившиеся на них трудности, в их числе — налаживание отношений с родственниками. Многие будут разочарованы в своих ожиданиях. Нестабильные пары могут распасться. Не следует основывать свои действия на чувствах и эмоциях.