День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 12 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:13 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Сегодня день объективной оценки и совершенствования деятельности любого рода.

Овен

День получения преобразования космической энергии. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Не принимайте никаких необдуманных решений. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, однако не стоит менять вид деятельности или работу — данный период этому не благоприятствует.

Телец

Самый лучший день месяца. Сегодня прекрасное время для решения важных вопросов на работе, для продвижения в карьере. Дела, связанные с наследством, банками, страховками, пойдут как по маслу. Хорошее время для оздоровительных практик, начала диет, чистки организма.

Близнецы

Есть шанс прорваться по служебной лестнице ступенькой выше у Близнецов. Удачный день для разговора об этом с начальством. Можно сегодня делать денежные инвестиции в солидные мероприятия. Не переедайте, чтобы не получить лишний вес. 

Рак

У Раков сегодня есть шанс блеснуть талантами, обратить на себя внимание окружающих, одержать любовные победы. Сегодня творческий подход - лучшая стратегия в любом деле. Вечер посвятите романтической встрече, походу в театр или занятиям с детьми. 

Лев

Время для развлечений и праздников! Выйдите в свет, примите участие в спортивном соревновании, устройте импровизированную вечеринку! Дети и любимые оценят ваши подарки. Но не переборщите со щедростью, чтобы не влезть в долги.

Дева

Нужно подумать о здоровье, не стоит перегружать желудок тяжелой пищей. На работе могут быть небольшие разногласия с сослуживцами. Для восстановления энергетического и душевного баланса хорошо посетить церковь или заняться медитацией. 

Весы

Сегодня день эмоционального дисбаланса, повышенной нервной возбудимости и перепадов настроения. Многие из вас хотят завести новые романтические отношения, но интуиция подсказывает, что сейчас этого делать не стоит. День лучше провести в спокойной обстановке, ни в коем случае не употреблять спиртного.

Скорпион

Скорпионам гороскоп на сегодня рекомендует посетить парикмахерскую или салон красоты. В этот день благоприятно приобретать драгоценности и стильные аксессуары. Не проявляйте гордыню, будьте великодушны, и вы увидите преимущества такого поведения.

Стрелец

Придется раскошелиться Стрельцам. Но не переживайте, ведь сегодня можно сделать удачное приобретение. Вы можете обнаружить несоответствие между мечтами и реальностью. Чем скорее вы расстанетесь с розовыми очками, тем лучше для вас.

Козерог

Перепалки на работе и дома не доведут Козерогов сегодня до добра. Воспринимайте все происходящее с юмором. Ваша энергетика в этот день будет ослаблена, вы можете стать легкой жертвой завистливых людей. Отвергайте любые предложения, которые вызывают у вас сомнение. 

Водолей

День связан со строительством, обновлением, накоплением. Благоприятна смена местожительства, ремонт, крупные перестановки в доме и офисе. Рекомендуется приводить в порядок или укреплять свои владения. Но постарайтесь экономнее распоряжаться финансами, объем трат может превысить доходы.

Рыбы

Проведите сегодня дома генеральную уборку, переставьте мебель или начните косметический ремонт. Не посещайте в этот день злачных мест и не злоупотребляйте спиртным. Сегодня очень уязвима печень. Откажитесь от командировок и дальних поездок.

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