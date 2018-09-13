Гороскоп на сегодня, 13 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Многим Овнам сегодня будет свойственна замкнутость. Это подходящий момент для отдыха в одиночестве и ментальной перезагрузки. Вам есть над чем подумать, но возможно, ваши вопросы еще не оформились полностью. Не спешите высказываться и поинтересуйтесь чужим опытом на волнующую вас тему. Не исключено, что вы найдете ответы в Сети или у кого-то из старших по возрасту друзей. Совместные инициативы отложите на завтра, в данные сутки рядом не будет нужных людей либо вы окажетесь в информационном вакууме.

Телец

Критический день. Вам вдруг может показаться, что все потеряло смысл; но скоро тучи разойдутся и выглянет солнышко. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели. Но старайтесь не проявлять излишних амбиций. Не пытайтесь выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Возможно столкновение с недоброжелательством, грубостью или неприкрытым обманом. Непогода во сне или наяву - признак гордыни и тщеславия.

Близнецы

Полное взаимопонимание с близкими людьми сегодня затруднительно. Могут возникнуть проблемы в общении с родителями, старыми друзьями, постоянным спутником жизни. Контакты с недавними знакомыми окажутся для многих Близнецов более легкими и непринужденными. Желание развлекаться может вступить в конфликт с чувством долга. Возможно, придётся делить время между домом и компанией единомышленников. Найдите в этом вопросе разумный компромисс. Избавляйтесь от вредных привычек и смотрите в будущее с оптимизмом.

Рак

Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, по крайней мере, хорошо скрывайте их от тех, кому они могут не понравиться: терять союзников всегда очень невыгодно. Возможно, перед вами откроются новые перспективы на трудовом поприще: вскоре вам сделают заманчивое предложение, и вы с головой уйдете в новую, интересную, захватывающую работу.

Лев

Львов на протяжении всего дня будет отличать глубокая проницательность. Это свойство дополнительно обострится, если вы послушаете хорошую музыку или побеседуете с интересным вам человеком. Сейчас вы достаточно ясно видите все, что связано с вашей личностью, безопасностью, будущим, вы в меру самокритичны и знаете себе реальную цену. Вы также неплохо разбираетесь в скрытых мотивах окружающих вас людей. Небольшие проблемы возможны в общении с коллегами и обслуживающим персоналом, особенно с женщинами.

Дева

День включения космической энергии любви, откровений, очищения огнем. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Для работников промышленности и сферы услуг возможно столкновение с кознями недоброжелателей, грубостью или неприкрытым обманом.

Весы

Полагаться на интуицию или на собственные прихоти Весам сегодня небезопасно. Неверно оценив расклад сил, вы рискуете выбыть из игры. Это особенно важно учитывать, если вы ставите себе целью удержаться в занятой должности, сохранить за собой старое место работы. Правильную стратегию вам подскажут опыт и чувство долга. Всячески подтверждайте свою лояльность по отношению к начальству, следуйте плану. Рискованные ходы, шутки, интриги допустимы лишь в том случае, если вы хорошо понимаете границы своих полномочий.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов один из счастливых дней. Опасности минуют даже тех представителей знака, которые по своей вине или по воле обстоятельств оказались на краю пропасти. Стоит посвятить эти сутки тому, что подчеркивает вашу красоту, привносит в вашу жизнь комфорт или помогает росту авторитета. Магическое личное обаяние поможет вам задать тон на свидании или частной встрече, очаровать новых знакомых, смягчить чужой гнев в свой адрес. Удачный момент для шопинга, вложения средств, обменных операций.

Стрелец

Сегодня конфликтный день для Стрельцов. Это неудачное время для достижения целей, контактов с руководством и деловыми партнерами, решения организационных и семейно-бытовых вопросов. Неустойчивая ситуация в семейной и личной жизни, творчестве и финансах, контактах с властью. Отдых больше подходит в домашней обстановке. Сохраняйте эмоциональную стабильность.

Козерог

Уделите внимание обновлению старых союзов и формированию новых. В этот день у Козерогов есть шанс гармонизировать супружескую жизнь, а официальные деловые контакты сделать более тёплыми. Общение стройте на эмоциональном взаимопонимании и прощении мелких слабостей. Сейчас могут меняться планы и предпочтения партнёра, его отношение к вам. Не исключены мелкие разногласия (бытовые капризы, несовпадение вкусов). Однако они не повлияют на качество отношений, если вы с самого начала строили их на прочном фундаменте.

Водолей

День благоприятный для самосовершенствования, научных открытий, заключения брака, для зачатия. Возможно, что ваш внутренний мир потребует необычного окружения, вы будете стремиться к высшим идеалам. Рекомендуется самоанализ и критичная оценка своих поступков, планов и устремлений.

Рыбы

Этот день запомнится многим Рыбам как день разочарования и крушения надежд. Возможно, поиски работы окажутся безуспешными. Избранники откроют такие черты характера, о которых вы, ослепленные чувствами, и не подозревали. Вероятность нервозности и неоправданных материальных и моральных потерь будет слишком велика. Постарайтесь найти в себе точку опоры.