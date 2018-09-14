Гороскоп на сегодня, 14 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Для Овнов гороскоп на сегодня прогнозирует рост доходов! Их уровень будет зависеть от вашей активности и деловой смекалки. Возможно появление финансовых перспектив! Удач- но делать покупки, в том числе через почту и интернет. Прибыльна сфера обслуживания.

Телец

День располагает к стабильности, но не запрещает производить отдельные преобразования. Следите за новостями, это может оказаться полезным. Возможно, вы внесете коррективы в планы на уик-энд или на отпуск. Будут своевременными небольшие обновления в творческом проекте. В любовных отношениях большинство Тельцов будет склонно хранить верность и рассчитывать на взаимность чувств. Любой союз укрепят совместные планы, супругов сплотят дети. Культурные мероприятия не обойдутся без сюрпризов, но будут безопасными.

Близнецы

Благоприятный день для Близнецов, работающих в сфере бизнеса. Вероятно, финансовое положение несколько улучшится. Возможны выигрыш, возвращение долга или заключение выгодной сделки. Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах, особенно женщинам-Близнецам. Не исключены новое увлечение или легкий флирт.

Рак

Сегодня для вас имеет большое значение скрытая сторона вашей жизни, которую вы по ряду причин не склонны демонстрировать широкой публике. Не исключены тайные романтические увлечения либо потребность потакать своим глубоко укоренившимся привычкам. Возможно, вы предпочтете скрывать от чужих людей свою привязанность к близким, дому, традициям. Мужчинам-Ракам обеспечен надежный тыл в лице преданных женщин. Дамы-Раки будут вынуждены скрывать свою женственность за обликом примадонны или железной леди.

Лев

Повышенная работоспособность, деловая активность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты. Поддержка партнеров или влиятельных покровителей обеспечит успех в самых смелых и рискованных предприятиях. Не исключено, что удача будет сопутствовать и в личной жизни. Вероятна встреча или известие, которые приведут к небольшим, но перспективным изменениям в отношениях с интересующим вас лицом.

Дева

Для Дев день станет настоящим подарком небес. Очень хороший момент для начала учебы, знакомства, путешествия. Прекрасные перспективы у педагогов, юристов, творческих личностей. Порадует стабильность в финансовой сфере, возрастёт уверенность в романтических отношениях. Замечательный день для экскурсий по памятным местам, расширения познаний в области культуры. Не доставит проблем профессиональная жизнь. В бизнесе и работе по найму ожидается период затишья, предшествующий позитивным переменам.

Весы

Прекрасный день, в том числе для личных отношений. Усиливается привязанность к близким. Можно побывать на музыкальном концерте, спектакле, художественной выставке. Если предстоит рутинная деятельность, сделайте акцент на ее творческих аспектах или на приятных вам лично сторонах. Успешно пройдёт вечеринка, свидание, праздничное или развлекательное мероприятие. Несмотря на внешнюю гармонию, многие Весы ощутят неудовлетворенность собой, начнут искать новых приключений, личностного и творческого роста.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов на первом месте семейные интересы и благоустройство жилья. Вечером неустойчивая ситуация в отношениях с любимыми и детьми, творческой командой. Больше объективности!

Стрелец

Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах, особенно женщинам-Стрельцам. Не исключены новое увлечение или легкий флирт. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение мужчин-Стрельцов.

Козерог

Не тот день, когда можно предаваться сомнениям и демонстрировать нерешительность. Для достижения цели Козерогам нужны энергия и целеустремленность. Будьте последовательны и держитесь курса, взятого накануне. От перебора вариантов и двойственной тактики переходите к однозначным действиям, не дайте окружающим повода усомниться в вас. Результатом такого подхода будет успешно завершенное дело и неплохая прибыль. Возможно, вы получите вознаграждение не в денежной форме, а в виде полезных связей на будущее.

Водолей

Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль. Возможно, перед вами откроются новые перспективы. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Не беспокойтесь — болезнь не будет продолжительной и тяжелой. Вероятны вещие сны.

Рыбы

Критический день. Вероятны столкновения с криминальными элементами, кражи, потери. Не все Рыбы смогут выдержать агрессию внешнего мира. Кроме того, могут всплыть тайны и неприятные факты, которые подорвут авторитет многих. Рекомендуется искать защиту и помощь. Любителям развлечений стоит задуматься о своем здоровье.