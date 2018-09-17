День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 17 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:08 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Сегодня профессиональные проблемы потребуют вашего личного участия.

Овен

Не исключено, что сегодня вам не раз придется выступить в роли доброго волшебника. То, что вы будете делать для других, не составит для вас никакого труда, однако принесет немало радости и удовольствия. Не откажите в материальной помощи тому, кто вас об этом попросит, даже если это создаст ощутимую брешь в вашем бюджете, вы будете удивлены возвращенным вскоре долгом. Сегодня вас ожидает весьма удачный день. Звезды обещают оглушительный успех у противоположного пола, что в некотором роде поможет вам и в достижении личных, материальных целей, а также удачу в финансовых операциях. Заключенные в этот день сделки обещают неплохую прибыль.

Телец

Сегодня звезды обещают вам получение одного заманчивого и выгодного предложения о смене работы. Но не торопитесь принимать решение, запаситесь достаточным количеством нужной информации, а также взвесьте все "за" и "против", возможно, что предложение привлекательно лишь на первый взгляд, а в результате вы поменяете шило на мыло. 

Близнецы

Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.

Рак

Рак будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рака, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над "i"?

Лев

Благоприятный день. Сегодня вы можете с успехом проявить свои таланты и способности — они не останутся незамеченными. Общение со старыми друзьями, родственниками или неожиданное известие позволят создать стартовую площадку для будущих профессиональных или финансовых успехов. Скорее всего сегодня вы сможете решить некоторые проблемы в личной жизни. 

Дева

Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти. 

Весы

В душе будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Весы не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Скорпион

День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс. Снов следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.

Стрелец

День проходит под знаком духовного преображения, милости, преодоления сомнений. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела или работа в коллективе помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение.

Козерог

Козероги будут четко знать, чего они хотят, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Козероги хотят избежать всевозможных помех и недоразумений, им не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Водолей

День имеет негативные тенденции - разрушение, катастрофы, аварии. Необходимо быть предельно внимательным, не предоставлять детям полную свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников. Болезни в этот день могут иметь тяжелейшие последствия. Сны несут негативную информацию.

Рыбы

Астрологический прогноз на сегодня советует Рыбам определить цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

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