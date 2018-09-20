День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 20 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:15 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Сегодня звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем.

Овен

День накопления, внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками – не исключены происки недругов.

Телец

Сегодня, день поможет решить многие задачи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.

Близнецы

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи. 

Рак

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

Лев

Возможно, негативные тенденции дня отрицательно скажутся на вашем самочувствии и поведении. Не исключено, что избыток внутренней энергии найдет выход в чрезмерном властолюбии, стремлении главенствовать в любом деле, не считаясь с мнением и желаниями окружающих. 

Дева

Пытаясь сохранить независимость, вы рискуете оказаться без необходимой помощи. Хотя в целом взгляд на жизнь станет более гармоничным, не рекомендуется доверять всем предложениям, какими бы они ни казались сейчас заманчивыми. Есть вероятность, что в дальнейшем вы окажетесь в трудном положении из-за безответственного решения. 

Весы

Гороскоп на сегодня предупреждает о напряженном, противоречивом дне для Весов. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Весам предстоит интересная встреча.

Скорпион

День благоприятен для контактов, дружеских и интимных встреч. Этот день готовит вам новые выгодные деловые и личные предложения. Хорошенько их обдумайте и постарайтесь принять верное решение. Вы можете оказаться перед тяжелым выбором, но благоприятное расположение планет способствует удачному развитию начатых процессов. Партнерские и супружеские отношения будут сегодня весьма плодотворными.

Стрелец

Жизненный потенциал находится на низком уровне, что может стать причиной проблем в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвки с друзьями. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни. 

Козерог

Удачное время для повышения профессиональных навыков, обучения. Сегодня удачными окажутся действия для усиления авторитета. Но стоит избегать крупных приобретений, долгосрочных инвестиций или серьезных торговых операций. Взаимодействие с деловыми партнерами может вас сильно разочаровать. 

Водолей

Этот день несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Избегайте темноты, меньше смотритесь в зеркало. Займитесь спортом, делами друзей, домом. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в вашу пользу.

Рыбы

Высокий энергетический потенциал и удача будут сопутствовать типичным представителям знака, особенно в первой половине дня. Представителей творческих профессий может посетить вдохновение. Хорошо заниматься разработкой и осуществлением крупных проектов, решать задачи интеллектуального плана. 

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