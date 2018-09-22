Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Постарайтесь найти возможность для загородных прогулок в обществе близких друзей или членов семьи. Рекомендуется выполнение комплекса дыхательных и физических упражнений на свежем воздухе. Однако будьте осторожны – велика вероятность простудных заболеваний, которые чреваты осложнениями.

Телец

Несмотря на сложную обстановку, у вас есть повод для оптимизма. В вашу пользу сейчас красноречиво говорят уверенность в себе, опыт, деловая хватка. К этим достоинствам не помешает прибавить общительность, креативность, открытость новому, готовность к эксперименту. Условно негативной стороной сложившейся ситуации является медленный ход событий.

Близнецы

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, вам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми.

Рак

Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

Лев

Удачный день для Львов-предпринимателей и коммерсантов. Звезды сулят успех в любых сделках, даже самых рискованных. Главное, не упустить свой шанс. Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах или координации действий множества людей может вывести вас из душевного равновесия, поэтому в делах постарайтесь опираться на помощь друзей и партнеров. Больше доверия — позвольте им тоже проявить самостоятельность.

Дева

Важно не нагнетать эмоциональный негатив. Если переживания глубоки и сильны, подавлять их небезопасно, лучше поискать для них приемлемый выход. Неуправляемые эмоции, навязчивые мысли приведут к несдержанности речи, излишней критичности.

Весы

День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, молитв. Рекомендуется чтение духовной литературы, оказание помощи нуждающимся. Вашего внимания потребуют родственники – возможно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

Скорпион

Критична первая часть дня. Чтобы не сорваться в последний момент, придется сознательно сдерживать эмоции, выбирать слова. Осторожность пригодится даже в самых простых повседневных делах. Может сохраниться напряженная обстановка в семье, в бизнесе. Вечером ситуация изменится, поводов для беспокойства станет меньше.

Стрелец

Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Не исключена случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению обязательств. Сегодня будьте предельно осторожны в плане здоровья и в отношениях с партнерами.

Козерог

Сегодня вы будете вполне здоровы, если не принимать во внимание некоторую нервозность. Но все равно подумайте об укреплении своего здоровья, так как в скором времени возможны обострение хронических заболеваний и возникновение новых. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможна встреча с давним знакомым, который волновал ваше сердце.

Водолей

Этот день дает возможность плавно перейти от свободного режима к повседневной рутине. В привычном укладе не исключены полезные и приятные перемены. Возможно, у вас появится помощник (помощница) для выполнения трудоемких задач или вы получите в свое распоряжение технику, позволяющую делать рутинную работу более эффективно.

Рыбы

Звезды советуют поддерживать контакты, держать наготове средства связи, вовремя озвучивать свои мысли. Не стоит надеяться, что окружающие поймут вас без слов, особенно угадают ваши тонкие ощущения и скрытые ожидания. Сегодня складываются прекрасные условия для общения в разных форматах, но лишь в спокойном выдержанном тоне.