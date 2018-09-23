Гороскоп на сегодня, 23 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Возможно, что этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у коллег и начальства. Рекомендуется сконцентрироваться на какой-то одной проблеме.

Телец

Излишне упорная работа, требующая больших усилий или подстегиваемая стремлением добиться успеха в глазах окружающих, может основательно подорвать ваши силы и негативно сказаться на здоровье. Вероятно, вам придется пожертвовать своими интересами или личным временем, чтобы решить проблемы окружающих.

Близнецы

День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Следует жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Рак

Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение могут вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности. Вы должны справиться с этими негативными явлениями.

Лев

Нестабильное эмоциональное состояние будет присуще сегодня большинству типичных представителей знака. Настроение станет колебаться от эйфории до немотивированной раздражительности и даже агрессивности. Поэтому лучше по возможности сократить контакты. Для совершения сделок, подписания важных документов, особенно связанных с финансами, этот день неблагоприятен.

Дева

Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах, иначе проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь все неприятности воспринимать философски. Вторая половина дня может принести вам приятную встречу.

Весы

День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу. Внимание и любовь к вам любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливыми.

Скорпион

Спокойный и размеренный день ждет большинство представителей знака. Несмотря на некоторые проблемы с нестабильностью в эмоциональном плане, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. Сегодня вы будете на стороне справедливости.

Стрелец

День благоприятный для путешествий, отдыха, смены обстановки, начала курса интенсивной терапии, целительства. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки и развлечения вам сейчас нужнее всего.

Козерог

Утром появятся важные дела, но будет невероятно трудно сосредоточиться на них. Чтобы успеть все, вы станете суетиться и хвататься то за одно, то за другое дело. Планомерность и тщательная организация своих действий поможет выполнять их в срок и избежать нелепых ошибок.

Водолей

Дела постоянно будут тормозиться из-за не слишком удачных обстоятельств. Поэтому рекомендуется не назначать на этот день объемных и ответственных дел. Однако ваша способность влиять на других людей проявится особенно сильно, что поспособствует решению давних конфликтов или спорных дел.

Рыбы

Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы зависите в той или иной степени. Во второй половине назревает конфликтная ситуация с детьми. Вам необходимо проявить свою мудрость и терпение.