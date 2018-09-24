Гороскоп на сегодня, 24 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявления силы и категоричности. Эти качества могут вызвать раздражение окружающих.

Телец

Старайтесь больше анализировать складывающуюся ситуацию, не спешите с принятием решений и инициативой. Сегодня вы, скорее всего, увидите правильный путь для выхода из довольно сложных обстоятельств. Общение через электронную почту окажется более успешным, чем персональная встреча.

Близнецы

Старайтесь по мере возможности сегодня уйти от выяснения отношений, но если этого все же не удастся сделать, то используйте твердые и логичные аргументы. Это хороший момент для самоанализа: стоит обратить внимание на свои личные недостатки, например, гнев, жадность или эгоизм.

Рак

Есть хорошая возможность продемонстрировать свои способности. Не стоит тушеваться и скромничать: это время подходит для активных действий, для того, чтобы наконец перейти от слов к делу. Сегодняшние занятия не только окажутся выгодными, но и способными принести вам удовольствие от процесса.

Лев

Очень большое значение станет играть личная симпатия к тем людям, с которыми вы сотрудничаете. Вы будете готовы совершать щедрые поступки и делиться своей радостью, если чувствуете, что человек вам нравится. Возможно, что вам удастся выявить собственные слабые места, проанализировав манеру вести беседу с окружающими.

Дева

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение в семье, переведя его в безопасное русло. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Однако не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осторожность и рассудительность. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом (но не в помещении).

Весы

Возможно, вы сможете победить в себе несговорчивость и категоричность. Осмотрительность поможет избежать новых неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Несмотря на склонность к пуританству, для вас сегодня будут характерны чувственность, влечение к жизненным радостям и удобствам.

Скорпион

День благоприятный для смены работы, места жительства. Ваши планы окажутся убедительными и перспективными. Вы сможете перейти от ощущений и оценок ситуации непосредственно к делу, привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Однако эти планы могут осуществиться только при условии непосредственной готовности к работе и целеустремленности. В личной жизни вероятны стабильность и надежность.

Стрелец

День благоприятный для активной деятельности, освоения новой профессии. Возможно, что вы заручитесь одобрением своих планов влиятельными особами и их поддержкой. Обращения за любой финансовой поддержкой могут быть удовлетворены. Этот день особенно благоприятен для тех, кто занимается творчеством. Проявляйте сдержанность, не идите напролом – и вам представится возможность достичь задуманного.

Козерог

Постарайтесь воспользоваться теми возможностями, которые откроет этот день для всего, что связано с деловой активностью. Ваш авторитет высок, а к мнению представителей знака готовы прислушаться даже влиятельные и опытные люди, способные повлиять на вашу дальнейшую карьеру.

Водолей

Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятные трудности возникнут по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Стремление к обновлению любой ценой может обернуться непоправимыми последствиями. В личной жизни вероятен окончательный разрыв отношений.

Рыбы

Ваш оптимизм и легкость в общении, а также личное обаяние станут сегодня полезны для деловых отношений. К возникающим разногласиям следует относиться спокойно, ведь в этом случае их удастся быстро преодолеть. Будьте внимательны: очень легко, не заметив какую-то мелочь, допустить оплошность.