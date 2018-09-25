Гороскоп на сегодня, 25 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Для этого дня характерна тенденция обновления и переполнения жизненными силами. Людей искусства целиком поглотит вдохновение. Вас ждет удача, и вы сможете реализовать многие свои устремления. Рутинная работа будет только раздражать. Такое положение дел может осложнить жизнь многих госслужащих.

Телец

Вероятно, что хлопоты этого дня и непредвиденные финансовые траты станут препятствием для долгожданной поездки. Чувство долга и собственного достоинства – основа вашего поведения. Возможно увеличение сексуального потенциала, обаяния, что позволит вам легче добиваться намеченных целей, привлекать к делу новых партнеров.

Близнецы

Сегодня, день не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения государственных учреждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Но не принимайте все так близко к сердцу.

Рак

Сегодня, день чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

Лев

Сегодня ваша деловая активность принесет результаты, однако это мало скажется на вашем финансовом положении: деньги будут уходить так же легко, как и пришли. Поддержка вышестоящих лиц и провидения обеспечит успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм, что благоприятно скажется на служебном положении и авторитете.

Дева

Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможна покупка дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести. Некоторую эмоциональную неустойчивость вы сможете преодолеть способностью целиком погружаться в работу. Решение многих текущих проблем принесет вам удовлетворение и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше обаяние усилится, что благоприятно скажется на отношениях с окружающими людьми.

Весы

Это очень хороший момент для того, чтобы поговорить о волнующих вопросах с деловыми партнерами, работодателями. Но еще лучше, если вы это сделаете в письменной форме. Сегодня вы способны меньше внимания обращать на формальности и более открыты для принятия уникальных и нестандартных решений.

Скорпион

В этот день рекомендуется уединение. Вы сможете спокойно обдумать свои планы, цели и тактику поведения. Возможно затруднение контактов с партнерами и начальством. Усилятся отчуждение и подозрительность по отношению к старшим членам семьи. Вам будет казаться, что они вмешиваются в вашу личную жизнь и лишают вас свободы действий. Настраивайтесь на вторую половину дня, она более благоприятна и располагает к взаимопониманию.

Стрелец

Крайне неблагоприятный день. Приготовьтесь к проблемам на работе. Вероятны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, разногласия практически по любому поводу. Доверчивость и податливость постороннему влиянию могут заставить вас поступиться своими принципами.

Козерог

Мышление, чувства, поступки будут проявляться сильно и гармонично. Вы можете оказаться в новой ситуации, но сориентироваться вам будет легко. Благодаря сочетанию возросшей интуиции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни.

Водолей

Не стоит брать на себя дополнительные обязанности или пытаться решить сразу несколько проблем, сегодня такой подход не будет иметь успеха. День хорош для совместной работы, однако лучше выбирать в напарники только проверенных людей: это время не годится для создания новых коллективов.

Рыбы

День символизирует перемены и трансформации. Многим Рыбам посчастливится сотрудничать с людьми, способностями и успехами которых они давно восхищались. Однако все ваши таланты и способности реализуются только при условии готовности к конкретной работе. Возможно, вы сможете осуществить позитивные перемены в личной жизни.